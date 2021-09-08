陆媒评张钧甯事件：背后疑点颇多不能一闷棍打死

台湾艺人张钧甯近日突然被部分中国大陆网民指控有“台独”倾向，有官媒背景的微信公众号“补壹刀”对此发文说，从小S到张钧甯这一系列事件可能并不单纯，“背后套路清晰，疑点颇多”，呼吁大陆网民“不能把人一闷棍打死”，否则就会上了“民进党当局试图挑动加剧两岸对立的当”。

张钧甯一篇2010年的硕士论文题目近日被网民翻出，题目为《我国演艺人员经济管理之法制问题》，将台湾划分为国家范畴，末尾处也出现“中华民国”字样，被指控其存在“台独”倾向。

张钧甯的工作室前天已在微博发布声明，强调张钧甯无台独立场，也“一直坚定地认同自己的中国人身份”。

“补壹刀”昨天（7日）发表题为《张钧甯“被台独”始末》的文章说，从小S到张钧甯，这一系列事件出现可能并不单纯，因为这些操作“背后套路清晰，疑点颇多”。

文章指出，这些操作首先细扒活跃在大陆的台湾艺人的历史污点，利用明星的名人效应，制造或者放大历史污点，紧接着通过集体出征，在大陆舆论场掀起风暴，最后将有关新闻回灌台湾，渲染民众对大陆的敌视。

文章提到，在张钧甯的海外社交平台Ins上发现，她最新一条发表于7月5日的贴子下充斥了台湾网民对她的辱骂，但那些辱骂留言的账号却基本都是空号或者小号，且留言时间也非常蹊跷，每隔一个小时就会集中涌现一批不堪入目的留言。

文章还指出，在张钧甯的面簿（Facebook）账号下有一条获得最高赞的评论说“应该早点剪掉台湾身份证，退出台湾医保，这些是给台湾人用的”，给这条评论点赞的账号里也多是空号和小号。

文章据此分析说，“集体出征、相互点赞、用词高度一致……这些，都是台湾民进党网军的惯用伎俩”，所以这些在海外社交平台上骂张钧甯的台湾账号“背后的组织者呼之欲出”，“他们在两岸掀起这样的对立，目的是什么呢？”

文章最后强调，从小S到张钧甯，这样的事情屡屡发生应该引起深思，一方面应立场明确，态度坚定，决不允许黄皮绿心的艺人一边赚大陆钱一边支持“台独”，但另一方面大陆也应精准把握尺度，看问题本质、语言环境和一贯表现，“不能把人一闷棍打死，不能让靶向失准”，否则就会上了民进党当局试图挑动加剧两岸对立的当。







