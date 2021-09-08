消息称中国最大房产中介贝壳控股拟赴港上市

两位直接知情的消息人士告诉路透社，中国最大的房地产中介公司贝壳控股正在计划赴香港上市，并已聘请高盛牵头负责上市事宜。

据路透社报道，腾讯和日本软银持股的贝壳控股去年在纽约首次公开发行(IPO)中筹资21亿美元，使其成为当时第二大中企赴美上市案。

其中一位消息人士称，贝壳目前正研究在香港进行双重主要上市(dual-primary listing)筹资类似金额。该消息人士说，赴港上市最快可能在今年底进行。

路透社的报道称，贝壳是中国所谓的“平台公司”之一，这类公司掌握着大量数据，目前受到中国监管当局前所未有的打击。贝壳的上市计划表明，这类平台公司仍在香港探索融资机会，尽管在当前监管环境下，其股票前景并不乐观。

贝壳在回复路透电邮时否认寻求香港上市，称“短期内并没有香港挂牌或任何释股计划。”

高盛则不予置评。消息人士不愿具名，因这些信息尚未公开。

报道称，有越来越多纽约上市中企通过私有化或回归本土附近市场进行双重挂牌，以全部或部分降低其在美国交易所的曝险。

另一名直接知情消息人士说，高盛以外负责贝壳纽约上市的投行也在争取参与其港股挂牌。

路透5月曾报道称，中国市场监管者已开始调查贝壳的反竞争行为，以了解该公司是否强迫房地产开发商只能将住房信息公布在其平台上。

中国也加强对房地产市场的监控。贝壳上月警告称，第三季净营收可能下滑近三成，因市场监管区仅。

贝壳股价去年11月一度从发行价20美元大涨至79.4美元，但之后一路走低，来到目前水准18.98美元。以目前股价计算，贝壳市值约226亿美元。

就像许多在海外上市的中国网络公司一样，贝壳也有同股不同权(WVR)的架构，其已故创始人兼董事长左晖就是以具有WVR的B类股票持股来行使对公司的控制权。

左晖通过信托持有这些股票，拥有77%的投票权。根据公司方7月提交的文件显示，左晖5月去世之后，他的直系亲属成为该信托的受益人。

左晖的直系亲属在贝壳董事会没有席位，两位消息人士说，这可能成为在香港上市的阻碍。根据香港上市规定，WVR受益人必须是申请者的董事会成员之一。

这两位消息人士都表示，其中一个解决方案可能是左晖家族成员同意将B类股票转换为A类股票，但B类股的投票权力是A类股的十倍，左晖家族投票权将大幅度缩水。

其中一位消息人士补充说，左晖家族尚未做出决定，这项交易可能不会在今年晚些时候发生。