人民日报头版发文强调非公经济三个“没有变”

中国官媒《人民日报》今天在头版推出评论员文章，明确指出三个“没有变”，即非公有制经济在中国经济社会发展中的地位和作用没有变；毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变；致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。

这篇题为《坚持监管规范和促进发展两手并重、两手都要硬》的文章说，有关部门一段时间以来陆续出台平台经济、教育培训、信息安全等多个领域监管举措，是从规范市场秩序、构建新发展格局、推动高质量发展的战略高度出发，更好保护消费者权益的务实行动，是统筹发展和安全、效率和公平、活力和秩序、国内和国际，完善社会主义市场经济体制的有力举措。

文章指出，出台的监管政策是一视同仁的，针对的是违法和违规行为，绝不是针对特定行业或企业。文章说，明确规则，划出底线，设置好“红绿灯”，目的是引导督促企业服从党的领导，服从和服务于经济社会发展大局，鼓励支持企业在促进科技进步、繁荣市场经济、便利人民生活、参与国际竞争中发挥积极作用。从构筑国家竞争新优势的战略高度出发，规范发展、加强监管是为了促进更加健康、更可持续、更为长远的发展，对于支持相关企业更好参与国际竞争，实现规范创新健康持续发展具有重要作用。

文章说，社会主义市场经济本质上是法治经济，法治经济的本质要求就是把握规律、尊重规律。建设高标准市场体系，完善公平竞争制度，筑牢社会主义市场经济有效运行的体制基础，能够为各类资本、各个行业规范健康发展提供更为牢固的保障。

文章强调，中共在坚持基本经济制度上的观点是明确的、一贯的，从来没有动摇。十八大以来，党中央坚持“两个毫不动摇”，出台一系列扶持民营经济发展的改革举措，为民营企业发展营造良好的法治环境和营商环境。新形势下，要坚持“两个毫不动摇”，健全支持民营经济、外商投资企业发展的法治环境，健全支持中小企业发展制度，营造各种所有制主体依法平等使用资源要素、公开公平公正参与竞争、同等受到法律保护的市场环境。

“两个毫不动摇”指的是，毫不动摇地巩固和发展公有制经济；以及毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

文章说，对外开放是中国的基本国策，任何时候都不会动摇。在新发展格局下，中国开放的大门将进一步敞开，同世界各国共享发展机遇。中国对外开放非但没有止步，而且推出了一系列扩大开放的政策措施，包括全面实施外商投资法及其实施条例、进一步缩减外商投资准入负面清单等。中国未来也将坚定不移推进高水平对外开放，保护外资合法权益，促进内外资企业公平竞争，保护产权和知识产权，增强政策透明度和可预期性。

文章最后说，规范发展是为了促进健康发展，中国长期经济政策方针没有变。坚持和完善社会主义基本经济制度，统筹发展和安全、开放和安全，发展更加成熟的社会主义市场经济体制，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，坚持以供给侧结构性改革为主线，加快建设现代化经济体系，推动经济实现高质量发展，中国经济巨轮就一定能劈波斩浪、行稳致远。

中国自去年开始对互联网巨头公司启动暴风式监管，接着又对教育业、娱乐业以及游戏业等连环出击，出台各项政策和限制措施，其出手速度和整治力度都让市场感到意外和不解，也引发投资者的恐慌。

随着中共中央财经委员会会议上月17日提出了“共同富裕”，此前受到监管风暴影响的腾讯、拼多多等民企都以捐款形式作起响应，由此也引发了“劫富济贫”、“深刻的变革”等课题的公共政策辩论。

根据彭博社引述中国全球化智库（CCG）副主任高志凯说，要防范过分夸大“共同富裕”行动的危险，他说，这可能妨碍企业发展，损害中国的竞争力。他不希望看到为了追求共同富裕而损害创新、创造力和企业家精神，因为这恰恰是中国现在和未来几年所需要的。

报道指出，过去几周，中国一些高层官员希望安抚民营企业。中国副总理刘鹤周一（6日）在中国国际数字经济博览会致辞时强调，支持民营经济发展的方针政策没有变，现在没有改变，将来也不会改变。