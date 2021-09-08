港民主党民调显示逾六成人反对参选立法会

作为泛民第一大党，香港民主党会否参与12月立法会选举备受关注，该党将在本月26日举行的会员大会上决定。据了解，民主党上月曾委托私人公司进行民意调查，了解市民对民主派派员出选立法会的看法，结果逾六成受访者不支持参选，仅稍多于两成人支持民主派出选。

根据香港01新闻报道，有资深民主党人士透露，有消息显示，若会员大会否决准许党员出选，民主党或步教协及支联会后尘，成为重点针对对象。近日建制阵营频频发文“警示”，包括中国侨联副主席卢文端日前称，若民主党阻止党员参选，恐怕会违反《香港国安法》，香港特首林郑月娥昨也称影响、破坏选举或构成罪行。

报道称，去年7月立法会选举敲定押后一年，到8月北京决定本届立法会延任至少一年，民主党亦曾私下进行民调，了解市民取态。

泛民是去是留去年在阵营中掀起争论，之后民主党宣布交予民调决定，委托具公信力机构进行民调，最后支持留任或反对比率均不过半数，经商讨后决定留任。

今年香港经过选举大改制后，主流民主派参选意欲大减，而作为泛民“龙头”的民主党，一直未清晰表态，党内亦分成“参选派”和“弃选派”。据悉，民主党8月曾就参选立法会问题进行民调，自己设计问卷再外聘公司负责，民主派是否出选是其中一条问题，用作了解民情。

据了解，以不分阵营的受访者计，民调显示逾六成受访市民不支持民主派参选，支持仅稍多于两成，亦有近两成人表示“没意见”，民调受访者约有600人。有民主党中人说，近半年落区摆街站时，大部分支持者呼吁该党不要参选，以免成为“政治花瓶”，亦要对正还押的兄弟“有交代”。有“主选派”人士则指，理解普遍民主派支持者对参选有抗拒，但认为民主党应借参选，表明并非与中央“对着干”，否则前路堪忧。

不过，民主党党内近日传出“第三条路”，在会员大会否决派员出选后，容许个别党员以个人名义参选，但不会采取纪律行动，这与卢文端提出容许个人以民主党名义参选不谋而合。

有资深党员指，民主党要为各种情况做好预案，倘不出选是否有“Plan B”，例如容许党员以个人名义参选或列出条件，并形容目前政治环境下“世事难测”，要有心理准备应对突如其来的局面。也有党员称，为免招惹任何政治麻烦，索性缺席会员大会，放弃手上一票。