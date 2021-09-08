民调：台民众感情温度比拼 侯友宜居冠

台湾亲绿民调显示，新北市长侯友宜在台湾三大主要政党的政党明星中人气居冠，台湾民意基金会董事长游盈隆说，若侯友宜参选2024总统大选，恐怕是其他有志于总统大位的人的梦魇。

综合台湾《联合报》及中时电子报报道，台湾民意基金会今天（8日）公布，以“感情温度计”调查民众对台湾三大主要政党的政党明星，包括侯友宜、卫福部长陈时中与台北市长柯文哲的好感温度。其中平均感情温度最高及人气最旺的是侯友宜，在最令人反感的榜首则是陈时中。

台湾民意基金会以“感情温度计”的方式调查民意，用0度到100度来代表对政治人物的好感与反感度，0度代表强烈反感，100度则为强烈好感。

调查显示，侯友宜以平均温度69.75居首位，其次为陈时中的61.26和柯文哲的57.41；而在最令人反感的数据上，则由陈时中居首，柯文哲、侯友宜。

游盈隆说，在平均温度上，陈时中去年5月时曾高达87.78度，是一种接近“神”的境界，台湾政治人物只有陈时中经历过，但如今剧降26.52度算是“回到人间”，一年来疫情变化及防疫表现说明了一切，但目前的温度也还维持在一定水平，仍是民进党选战的一员猛将，但民进党内未来有限的六都席次必然竞争者众，恐无法让陈时中随心所欲，这是民进党内没有派系背景“摇摆人”的无奈。

游盈隆指出，侯友宜以平均温度69.75居冠，从数据能看出，全台不分种族、政党对侯友宜都有好感，跨党派的欣赏在台湾并不多见，是难得一见的热度，依照侯目前的高人气，未来若选择先连任新北市长，那国民党会有很多人松一口气；倘若他直攻2024总统大选，恐怕是其他有志于总统大位的人的梦魇。

不过他也说，超高人气只是竞逐总统大位的必要条件，人气高低会变，决定性因素很多，通常不是个人能完全掌握，陈时中就是最好的例子。

至于柯文哲，游盈隆分析说，柯文哲在这份民调中处于不温不火的状态，他从政治素人闯入丛林近七年，人气高低起伏不定但始终没低过50度，如今拥有平均感情温度57.41度，是足以竞逐总统大位的温度，且柯文哲仍深受许多年轻人喜爱，若持盈保泰一路挺进2024大选，将是蓝绿不可忽视的角色。