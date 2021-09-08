山西落马厅官张道中被开除党籍

山西省纪委监委今天消息，山西省运城市人大常委会原党组成员、副主任张道中被开除中共党籍。

中央纪委国家监委网站消息，经查，张道中丧失理想信念，背弃初心使命，与他人串供，对抗组织审查；公款支付因私招待费用，收受可能影响公正执行公务的礼金，违规经商办企业；利用职务上的便利，伙同他人将公共财物非法占为己有；挪用公款进行营利活动；利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物。

纪监部门称，张道中严重违反党的政治纪律、廉洁纪律，构成职务违法并涉嫌贪污、挪用公款、受贿犯罪，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经山西省纪委常委会会议研究并报山西省委批准，决定给予张道中开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开资料显示，现年71岁的张道中是山西万荣人，大学学历，1976年8月加入中国共产党，1968年9月参加工作。张道中长期在山西运城市工作，2001年出任运城市发展计划委员会党组书记、主任，2004年任运城市人大常委会党组成员、副主任。2006年，张道中再度当选运城市人大常务委员会副主任，并于2010年3月退休。

在张道中退休11年后，即今年3月13日，中央纪委国家监委网站发布消息，张道中涉嫌严重违纪违法，目前正接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查。

据澎湃新闻此前报道，张道中的儿子秦志洲系一名犯罪集团头目。 报道引述多位熟悉秦志洲人士的说法称：秦志洲从小随母亲姓秦。 秦志洲还有两个弟弟，均在政法系统工作。其中一个弟弟表示，他们和秦志洲很少联系，对他的事情不清楚。

秦志洲本人曾担任过运城市中级人民法院办公室主任、副处级审判员、绛县副县长、新绛县委副书记、闻喜县县委副书记等职。落网不久前，调任新疆生产建设兵团第三师图木舒克工业园区管委会党工委书记、主任。

据了解，在调往新疆之前，秦志洲和父亲张道中一同出席了一个现场会。据运城晚报当时报道，运城市老区建设促进会2019年4月23日在闻喜县召开现场会。70岁的张道中，以运城市老区建设促进会会长身份出席并讲话；秦志洲则以闻喜县县委副书记的身份，在会上汇报了全县经济社会工作，以及“老促会”的发展建设情况。此后不久，秦志洲离开闻喜县赴新疆工作。

山西省临汾市乡宁县公安局去年9月通过微信公号发布通告，公开征集秦志洲等人违法犯罪线索。通告称，近期，经上级公安机关指定管辖，乡宁县公安局打掉了以秦志洲为首的犯罪集团。多年来，该犯罪集团在临汾市乡宁县、运城市盐湖区、新绛县、绛县等地有组织地实施强迫交易、寻衅滋事、非法拘禁、虚假诉讼等违法犯罪活动，现主要犯罪嫌疑人秦志洲等20余人已被乡宁县检察院批准逮捕。

报道称，自2014年开始，网上对秦志洲的举报就密集出现，至少五名企业主对秦志洲等人实名举报。在多名举报者的说法中，秦志洲幕后操控，成为企业的债权人，然后以债务逾期等理由，利用社会人员强占煤矿、企业等。

乡宁县公安局负责侦办该案的民警去年9月21日受访时说，由于案件还在侦查阶段，还不能就此案受采访。

