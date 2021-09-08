台促转会建议移除蒋介石铜像

台湾促进转型正义委员会（简称促转会）今天公布“中正纪念堂园区转型方案”，建议将蒋介石铜像移除，年底前将研拟相关法案配套等。

据联合新闻网报道，促转会于2018年通过“中正纪念堂转型原则建议”，提供台文化部参考办理，并综整历来社会各界意见，在今年9月1日确认并提出“中正纪念堂园区转型方案”的规划构想。

促转会代理主委叶虹灵称，中正纪念堂必须要成为多元使用群体的开放空间，还给人民使用，将有两大转型方向，包括改造威权空间和重构纪念叙事。

在改造威权空间部分，促转会表示，应扭转中正纪念堂目前因空间设计及使用原则所呈现的威权性格，将原有为崇拜威权统治者建造的威权纪念园区，透过包容性、友善多元使用群体的设计策略，还给人民一个更自由、开放的都市公共空间。

而在重构纪念叙事部分，促转会称，转型后的园区空间布局，应打破原有崇拜威权的轴线安排，透过威权象征的移除、改造与再现等处置手法，达成空间转型的目标。

促转会指出，规划的三大处置措施，包括大厅铜像移除、堂体功能及外观应予以改造，以及园区整体崇拜轴线应予破除。

促转会称，铜像处置在中正纪念堂园区为首要目标，依促转会条例的规定，应以移除为优先选项；堂体四楼大厅的蒋中正铜像为台湾最大的威权象征塑像，移除是确立自由民主宪政秩序、否定威权统治的合法性，同时记取侵害人权事件的历史教训，具指标性意义。