中国商务部副部长：中美低碳合作离不开稳定经贸大环境

中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文今天（8日）强调，中美加强绿色低碳合作离不开健康稳定的双边经贸关系大环境，中美在绿色低碳领域有共同点，应携手弹好“合奏曲”。

据中国商务部旗下的政务新媒体“商务微新闻”微信公众号消息，王受文今天在厦门第21届中国国际投资贸易洽谈会期间举行的中美省州绿色低碳合作研讨会暨对接会开幕式上发表演讲。

他说，中国正在制定实现双碳目标的路线图，中美开展绿色低碳合作，既是实现两国各自减排目标的有效路径，也是加强中美经贸合作的重要领域。

王受文还说，中美加强经贸合作不仅对两国经济、对两国人民有好处，对世界经济增长也有着举足轻重的作用，单边主义、贸易保护主义不仅损害中美两国利益，也不利于全球经济复苏。

他指出，当前中美关系正处在重要关口，双方应积极发挥经贸关系“压舱石”和“稳定器”作用，加强合作，管控分歧，推动中美经贸关系早日回到正轨，在互惠互利的基础上取得更大发展。

美国总统气候问题特使克里本月初访问中国天津，四天的行程中与中国副总理韩正、中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、中国国务委员兼外长王毅，以及中国气候变化事务特使解振华分别进行了视讯或面对面会谈。

韩正、杨洁篪和王毅在会谈中都重申中美气候合作不可能脱离中美关系大环境的坚定原则；王毅还警告，若美国不采取实际行动改善中美关系，作为两国“绿洲”的气候合作，迟早会被“沙化”。

克里当时回应王毅的中美关系“沙化”论时说，“气候不是意识形态问题，不是党派问题，也不是地缘战略武器。”