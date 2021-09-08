习近平：支持意大利作为G20轮值主席国在抗疫等方面凝聚更多共识

中国国家主席习近平昨天同意大利总理德拉吉通电话时说，中方赞赏意大利作为二十国集团轮值主席国积极推动全球公共卫生合作和经济合作，将继续支持意大利作为轮值主席国就抗击疫情、恢复世界经济等方面凝聚更多共识，引领全球治理正确方向，合力应对共同挑战。

根据新华社报道，习近平强调，当前全球抗击冠病疫情和世界经济复苏处于关键时期，二十国集团作为国际经济合作主要平台，应该坚持真正的多边主义，发扬团结合作精神，就抗击疫情、恢复世界经济、促进包容可持续发展等凝聚更多共识，引领全球治理正确方向，合力应对共同挑战。中方将继续支持意方在此方面充分发挥作用，支持意方成功举办二十国集团罗马峰会。

习近平还说，中方愿同意方一道，把握好新时期中意全面战略伙伴关系正确发展方向，坚持相互尊重，维护中意友好，深化互利合作，为不同制度、不同文化国家发展关系树立榜样。双方应以共建“一带一路”合作为引领，推动各领域合作走深走实。

习近平还提到，双方应共同办好明年中意文化和旅游年活动，特别是要相互坚定支持办好北京冬奥会和2026年米兰冬奥会，以此为契机加强两国冰雪运动和产业合作。希望意方为推动中欧关系健康稳定发展发挥积极作用。

另据路透社和法新社报道，德拉吉办公室通过声明说，两位领导人在通话中讨论了阿富汗危机以及最新发展局势。双方也就双边合作以及德拉吉下个月将在罗马主持的20国集团峰会进行了讨论。