支联会四人被捕 港警证实涉违国安法拒交资料

香港支联会副主席邹幸彤、常委梁锦威、邓岳君及陈多伟今早被香港警务处国安处拘捕，国安处证实，有四人涉没有遵从《香港国安法》提供资料被拘捕。

据香港明报网报道，警方国安处证实今天在全港多区采取执法行动，以《香港国安法》下的《实施细则》附表5中的“没有遵从《香港国安法第43条实施细则》通知规定提供资料罪”，拘捕三名男子和一名女子，年龄介于36至57岁之间。

警方还说，所有被捕人正被扣留调查。警方行动仍然继续，不排除有更多人被捕。

另据香港中联办官网消息，中联办发言人今天对此发表谈话说，警方依法拘捕邹幸彤等人，体现了违法必究的公平正义。

发言人说，香港是法治社会，任何人触犯香港国安法和香港法律都必将受到法律制裁，坚决支持香港警方继续对“支联会”及其为首分子依法调查、依法处置。

多家香港媒体早前报道，今早6时许，警方国安处人员到位于中环美国银行中心的邹幸彤办公室搜查，将她带走。支联会三名常委梁锦威、邓岳君及陈多伟也相继被拘捕。

支联会常委上月议决通过解散，尚待会员大会通过。其后警方国安处引用《香港国安法》向七名常委发信，表示有合理理由相信支联会属于“外国代理人”，要求他们在昨天或之前向警方提交多项资料，包括自成立以来的成员及职员资料，在港资产、收入及开支等。

邹幸彤及梁锦威昨天下午到湾仔警察总部递交信件，并表明该会拒绝提供资料。邹幸彤强调，支联会并非“外国代理人”，同时她质疑，国安处违法要求公民社会组织交出不需递交的资料。

香港特首林郑月娥昨天说，任何人如果公开宣称不会依法行事，都不可自称为公民社会组织，梁锦威则回应说，支联会30多年来风雨不改与香港人同行，支联会在公民社会的角色由香港市民决定。

香港保安局长邓炳强昨天说，任何人若不跟从国安法交出资料，当局必定会迅速追究及采取执法行动。