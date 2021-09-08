经济学人：未来五年杭、深、穗为中国潜力最大城市

经济学人智库最新公布的2021年中国新兴市场排名中，杭州、深圳、广州、上海及珠海排行前五，报告指这些处于东南部省份的城市于未来五年的经济增长潜力最大，并在中国过渡至更倾向技术驱动的增长模式中，处于最有利位置。

根据路透社报道，尽管上海未能跻身三甲，但上述报告指以上海庞大的零售板块、高度集中的财富以及对国内旅客的吸引力，其仍然是中国排名第一的消费市场。

至于杭州、南京和苏州则将获益于中央政府“十四五”规划下的创新及生产力驱动的增长，因这些城市吸引了大量技术工人流入。不过，长沙、西安、武汉及成都等地因房价较易负担，未来可能对技术工人更具吸引力。

报告指出，中央政府在“十四五”期间保持制造业占GDP比重的政策支持，将惠及制造业基础雄厚的城市。其中国新兴市场指数显示，广东省在生产成本及劳动力方面仍然最具竞争力；至于围绕上海的长三角地区城市及山东因大学生人数众多，将为先进制造业储备劳动力。

报告还指出，尽管中国经济保持韧性，但冠病病毒疫情大流行仍影响了政府政策，并促使商业动态的转型变化。随着消费者网购增加、企业采用如直播等新营销形式，电子商务渗透率不断增加。由于海外旅游受限，国内游成为默认选择，促使免税购物扩大以迎合消费者回流内地的消费。

上述报告中，排名在中国新兴市场第6至10位的城市分别为北京、苏州、合肥、南京和宁波。