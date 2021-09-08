叶刘促响应共富 林郑称港贫富差距难消

香港特首林郑月娥今天（8日）在立法会就“共同富裕”课题回应质询时说，明白内地“共同富裕”的理念，但香港是外放型资本主义社会，难以期望社会完全没有贫富差距。

新民党主席叶刘淑仪今天在立法会上提到，中国国家主席习近平多次提到社会共同富裕的重要性，中央政府因此采取整顿教育界等措施，对于香港贫富差距大的问题，关注特区政府未来有何策略可以缩窄差距、实现共同富裕。

据香港特区政府官网刊登的新闻公报，林郑月娥回答说，对于共同富裕的概念，内地有解释说它并不是劫富济贫，不过是希望老百姓的生活会越来越好。

她说，香港作为外向型、开放的资本主义社会，“很难期望没有贫富的差距”，“这个是相对的贫富差距，等于我们的贫穷线”，这是“相对贫穷”，并不是“绝对贫穷”。

林郑说，港府会促成经济更好地发展，尤其现在国家给了香港众多机遇，做好经济发展的工作就会为香港市民提供更多优质就业机会，特别是让一些年轻人向上流动。

另外，她也提到“补底”，就是要保证较基层，或教育水平、技术较低人士，能有合适的生活条件，这就要在教育、医疗和社会保障方面提供更大保障。

她指出，本届政府上任至今在这三大民生范畴的开支已增加了43%，相信是回归以来的纪录。