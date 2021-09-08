中国教育部要求查处变相违规开展学科类校外培训问题

中国教育部今天下发通知，要求坚决查处变相违规开展学科类校外培训问题，包括以咨询、文化传播、“家政服务”“住家教师”“众筹私教”等名义违规开展学科类培训；不具备教师资格的人员违规开展学科类培训，在职中小学教师违规开展有偿补课；以及通过“直播变录播”等方式违规开展学科类培训等。



根据中国教育部网站消息，上述通知指出，“双减”文件印发以来，各地大力推进校外培训治理，取得初步成效。但一些地方出现了学科类培训转入“地下”，换个“马甲”逃避监管等隐形变异问题，影响政策实施，造成不良影响。

通知要求，开展学科类校外培训须在培训主体、培训人员、培训时间、培训地点、培训内容、培训方式等方面同时符合国家相关规定。合规性学科类校外培训一般是指证照齐全的校外培训机构，在登记的培训场所和规定的培训时间，由其所聘请的具有教师资格的培训人员，按照规定的培训方式，面向中小学生提供的符合培训内容要求的学科类培训服务。

通知还要求把准变异形态。对不符合上述合规性要求，具有下列情形之一的学科类培训行为，应依法依规予以查处。

这些情形包括：违反培训主体有关规定，证照不全的机构或个人，以咨询、文化传播、“家政服务”“住家教师”“众筹私教”等名义违规开展学科类培训；违反培训人员有关规定，不具备教师资格的人员违规开展学科类培训，在职中小学教师违规开展有偿补课；违反培训时间有关规定，通过“直播变录播”等方式违规开展学科类培训；违反培训地点有关规定，组织异地培训，在居民楼、酒店、咖啡厅等场所，化整为零在登记场所之外开展“一对一”“一对多”等学科类培训。

违规情形还包括违反培训内容有关规定，以游学、研学、夏令营、思维素养、国学素养等名义，或者在科技、体育、文化艺术等非学科类培训中，违规开展学科类培训；违反培训方式有关规定，线下机构通过即时通讯、网络会议、直播平台等方式违规开展线上学科类培训等。

通知还要求建立辨别机制。对于明显违反相关规定的，各级教育行政部门要旗帜鲜明严肃查处。根据学科类校外培训隐形变异行为的隐蔽性、多变性特点，以及实践中出现的新情况、新问题，地方教育行政部门可以成立专家委员会或指定专业机构，对隐形变异培训行为进行科学辨别。

通知也要求落实属地管理。要按照“谁审批、谁负责”的原则，对学科类培训的隐形变异问题进行查处。同时强化监管执法，充分发挥“双减”工作专门协调机制作用，强化部门协同、条块联动，压实责任。