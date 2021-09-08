台促转会拟拆蒋介石铜像被蓝营狠批

台湾促进转型正义委员会（简称促转会）今天公布“中正纪念堂园区转型方案”，建议移除蒋介石铜像，被国民党四位主席候选人齐声痛批，指促转会是“政治追杀”，要反省威权的人是执政者自己，“与其拆铜像，不如自己先下台”。

综合台湾联合报及中时电子报报道，现任国民党主席江启臣痛批，要反省威权的人应该是现任者自己，“她不只威权、一党独大，还是公认的民选独裁”，“自己下台就好，不用等到以后拆铜像”。

江启臣说，促转会从成立至今不晓得在干什么，只留下东厂骂名，现在拆蒋中正铜像就是制造更多仇恨，这不是转型正义的宗旨。

国民党前主席朱立伦直指促转会是清算斗争委员会，把中正纪念堂改为转型正义纪念堂是“荒谬至极”。

他还说，民进党不但抹煞历史，还要改写历史，用文化台独洗脑下一代，忘记国民党才是真正爱“中华民国”、真正爱台湾。

孙文学校校长张亚中也批评说，民进党促转会根本是“政治追杀”，它本身存在就是不公不义的组织，民进党在一党独大、蔡英文集权一身的情况下还进行政治追杀，台湾老百姓不会同意。

前彰化县长卓伯源认为，政府的政策应以福国利民为导向，最重要是全民团结，做任何分裂台湾团结伤害人民感情的事，是最愚蠢和不道德的，而民进党若悖离民意、漠视人民的生命生计，终有一天将招致民意最大反扑。

促转会今天早前公布“中正纪念堂园区转型方案”，未来中正纪念堂将转型成反省威权的历史公园，并建议移除蒋中正铜像，预计年底前研拟相关法案配套，明年上半年提出细节。

台湾文化部表示尊重促转会建议，将配合整体政策方向办理。