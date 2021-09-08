蔡英文就张钧甯事件表态：无助两岸交流

台湾总统蔡英文今天（8日）说，近来有在中国大陆发展的台湾艺人因使用“我国”字眼遭到言论审查，凸显两岸价值差异，对两岸交流不会带来正面意义。

据台湾《联合报》报道，身兼民进党主席的蔡英文今天主持民进党中常会时说，台湾艺人因论文用了“我国”两个字就被封杀，这些事听在台湾人耳里，大家都觉得不可思议也无法接受。

她说，台湾是民主自由的社会，支持哪个政党、哪些议题、要去哪里发展，都是人民的选择自由，也都应该被尊重。

蔡英文指出，因言论不合自己意思就封杀、剥夺工作权，这不仅是对个人权利的侵害，更凸显两岸在民主和威权两种价值上的差异，这对两岸交流不会带来正面意义。

她还提到波兰、立陶宛等国近期对台湾的防疫物资支持，很多台湾民众在讨论怎么“买爆”来报恩，她指出，这形成“善的循环”，也加深彼此情谊，“我相信比起打压封杀，这才是国际政治当中，大家应该去追求的普世价值”。

台湾艺人张钧甯近日突然被部分大陆网民指控有“台独”倾向，事缘张钧甯2010年的一篇硕士论文被网民翻出，题目为《我国演艺人员经济管理之法制问题》，将台湾划分为国家范畴，末尾处还出现“中华民国”字样。

张钧甯的工作室前天已在微博发布声明，强调张钧甯无台独立场，也“一直坚定地认同自己的中国人身份”。

有大陆官媒背景的微信公众号“补壹刀”昨天则对此发文说，从小S到张钧甯这一系列事件可能并不单纯，“背后套路清晰，疑点颇多”，并呼吁大陆网民“不能把人一闷棍打死”，否则就会上了“民进党当局试图挑动加剧两岸对立的当”。