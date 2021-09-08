中天亚洲台申请落地 NCC要求补件再审

台湾中天电视日前申请境外频道“中天亚洲台”转境内落地，规划新闻比重达五成。台湾通讯传播委员会（NCC）今天二次审查，对于制播人力如何执行营运有疑虑，也要求补充说明跟中国大陆电视台合作纪实性节目的内容，决议业者补件再审查。

根据中央社报道，NCC今天第二次排案审查中天亚洲台境外落地申设案。中天电视在去年8月送件中天亚洲台的申设案，希望让原本收视地区在亚洲的频道，可以境外转境内落地，拿到卫广执照后可以在中华电信MOD上播出。

NCC副主委暨发言人翁柏宗说，中天电视总经理梁天侠、中天亚洲台总监黄婷今天都到会说明，并提到中天亚洲台是亚洲观点看世界的综合频道，谈话性节目也会有更多国际局势分析，频道属于综合台，新闻性节目、时事评论节目、综艺节目各占29%，纪实性节目占13%。

翁柏宗表示，委员也关注中天亚洲台专属人力只有20人，难以跟既有新闻台规模与设备相比，询问团队如何执行营运计划书，中天代表也作出说明，表示硬件方面的摄影棚、器材会采取共用方式。

另外，中天亚洲台也提到跟中国大陆东方卫视、厦门卫视合作纪实性节目。翁柏宗表示，按照台湾地区与大陆地区人民关系条例第37条规定，中国大陆戏剧节目、影片要在台湾播出时，都要先经过文化部许可才能播出，会请中天亚洲台补充相关资料，说明合作情形，必要时函请文化部表示意见，决议续行审议。

至于中天新闻台现有人力是否可能支援，翁柏宗转述对方称，会引用一些节目、使用数码内容的部分人力，但这部分也还要请中天把书面资料补齐。

NCC去年11月以中天违规纪录严重、内控与自律机制失灵、新闻制播遭受旺旺中时媒体集团董事长蔡衍明不当干预为由，不予换照，导致成立26年的中天新闻台成为台湾第一个被“关”的新闻台，也引发外界不满和质疑。