下午察：摇摇欲坠的香港支联会

原定9月下旬召开会员大会表决解散议案的香港支联会，今早（9月8日）迎来了一记重拳：多名核心成员被警方逮捕。

他们分别是支联会副主席邹幸彤，以及常委梁锦威、邓岳君和陈多伟。据港媒报道，警方这次是引用《香港国安法》43条实施细则第5条采取行动。根据该条文，为防止及侦查危害国家安全罪行，警方可要求外国或境外政治性组织或其代理人提交资料，如不遵从，最高可罚款10万港元（1万7405新元）及监禁六个月。

8月底，香港警方曾向多名支联会常委及相关人士发信，指有合理理由相信支联会是《香港国安法》指的“外国代理人”，并要求他们交出支联会与多个组织或人士的联络资料。

港警索要的资料包括：支联会的董事和职员资料、会议和财务记录，以及该会与华人民主书院、美国国家民主基金会、壹传媒创办人黎智英助理Mark Simon的联系资料等。

警方也在信件中限定，支联会需于本周二（9月7日）或之前向警方提交这些资料。

香港支联会副主席邹幸彤今早被警方逮捕后，坐上一辆警车离开其办公室。（路透社）

上星期日（9月5日），多名支联会常委召开记者会，表明不会按警方的要求提交资料。本身是律师的邹幸彤当天也在记者会上，否认该会是外国代理人，并指警方没有就有关指控提供任何理据或证据，也没有给予该会抗辩机会。

邹幸彤也批评香港警方开了恶劣的先例，可以无限追溯期地要求提交任何资料，让公民社会处于恐惧之中，并称该会不会助力当局散播恐惧。

这场记者会结束后不久，港府即发出声明，不点名地警告支联会需要按警方的要求提交资料。香港中联办在同一天也发出声明，批评支联会“无丝毫对过往的悔过之意，甚至负隅顽抗，拒绝按警方要求提供资料”。

中联办也指支联会是“反中乱港组织”，其解体已是“政治事实”，“走向彻底灭亡只是时间问题”。

昨天，正是警方给支联会定下的最后期限，而支联会仅是向警方递交公开信，重申不会提交资料。

香港支联会副主席邹幸彤（左）昨天下午到湾仔警察总部递交信件，表明支联会拒绝提供资料。（路透社）

作风一向强硬果断的香港保安局局长邓炳强随即公开发出警告：“任何人如果不根据国安法第43条实施细则附表5，交出相关的资料，我们必定追究，必定采取执法行动，而且这个执法行动会来得很快。”

果然，24小时不到，支联会要员便纷纷落网。

支联会是什么组织？

支联会全称“香港市民支援爱国民主运动联合会”，是香港一个民间组织，1989年5月为表达支持北京的学运而成立，其纲领包括“释放民运人士”“结束一党专政”“建设民主中国”等。

多年来，每逢6月4日，支联会都会在港岛维多利亚公园举办纪念烛光晚会，就是九七回归后，仍年年如期举办。直至2020年，活动才首次不获警方批出不反对通知书，但依然有大批港人走进维园，高举烛光。今年香港警方除了发出反对通知书，更首次引用《公安条例》围封维多利亚公园，禁止任何人进行任何形式的纪念活动。

在不少人眼里，支联会在香港的存在，与其每年6月4日在维园举办的纪念烛光晚会，一直是中国“一国两制”政策下香港自由的标志之一。尽管其纲领“结束一党专政”在中国体制内看来是如此大逆不道，在大约30年的时间里，北京、香港官方对该会的态度是睁一只眼、闭一只眼，容忍度惊人。

2019年6月4日，有数以千计的民众出席支联会在港岛维多利亚公园举办的烛光晚会。（法新社档案照）

有分析认为，支联会与北京之间在那些年里能够相安无事，除了跟当时对“两制”的理解和执行有关系，也因为该会的政治主张、立场仍以“爱国”“香港人也是中国人”为基调。

其实，随着香港身份认同政治浪潮兴起，近10年来，当地年轻一代已在渐渐唾弃支联会，不少人认为中国大陆过去的民运、民主的现状事不关己，香港人应该关注的还是香港自己的民主进程和前景。2015年，由香港大专院校学生会所组成的香港专上学生联会（香港学联）决定不再参加维园烛光晚会，到了2016年，香港学联更退出了支联会。

2019年12月8日，一名戴着面具的黑衣男子，在香港一场示威游行中挥舞着印有“光复香港，时代革命”的黑旗。（路透社档案照）

2019年反修例抗争爆发后，香港年轻黑衣人的街头暴力与破坏活动震惊中外，北京开始大幅调整对港政策，包括加重强调“一国”是“两制”的前提和基础、实施《香港国安法》等，誓言根除在港的“反中乱港”势力，支联会也顺理成章成为当局的“眼中钉”。

港区人大代表吴秋北7月发声称，只要支联会不改变主张及立场，就可能会触犯《香港国安法》。此外，有官方背景的港媒最近也不断针对支联会发出报道，包括指其“恶行累累”“跟境外势力关系密切”等等。

在这背景下，支联会要员被捕看来仅是前奏，正所谓山雨欲来风满楼。

解散为时已晚？

与支联会有千丝万缕关系的香港教育专业人员协会（教协），以及香港民间人权阵线（民阵），早前已先后宣布解散。

今年6月，中国全国侨联副主席卢文端在《明报》撰文，表明在《香港国安法》下，支联会只有“解散或取缔”两种选择。他强调，这不是可做可不做的事，而是必须做的事，“只是什么时间做的问题”。

卢文端还“提点”支联会，称如果该组织自行解散，执法机构可能会对该组织的人员既往不咎，但如果等待当局取缔，这些人员可能会在《香港国安法》之下被追究刑事责任。

支联会全称“香港市民支援爱国民主运动联合会”，是香港一个民间组织，1989年成立。（支联会面簿）

支联会随即在7月中旬宣布，由于政治打压越来越明显和激烈，经常委会商议，决定以减少常委人数和遣散所有职员这两种方式作为预防措施。其中，原有的14名常委目前已有七人请辞，所有职员则将于7月底以优于法定标准的条件遣散。

随后，支联会也宣布，将在9月25日召开会员大会，就解散议案作表决。

但以现在的形势看来，似乎为时已晚，就算支联会真的解散，也不意味着邹幸彤等人可以平安落地。秋后算账的霹雳雷霆，恐怕还会持续追击。

在支联会高峰期，香港泛民主派有约一半的立法会议员，均是身兼支联会成员。如今，这个组织已摇摇欲坠，走不了多远了。