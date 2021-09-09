腾讯网易等网游企业被约谈 要求提高政治站位

中国早前出台针对未成年人网游时间的规定后，中共中央宣传部等有关负责人昨天会同多个部门约谈了腾讯、网易等网络游戏企业，要求严格落实相关规定，并提高政治站位等。

据新华社报道，中央宣传部、国家新闻出版署有关负责人会同中央网信办、文化和旅游部等部门，昨天对腾讯、网易等重点网络游戏企业和游戏账号租售平台、游戏直播平台进行约谈。

约谈指出，中央宣传部、国家新闻出版署先后发布《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》，立足培养时代新人，坚持人民立场和群众观点，得到社会各方面热烈响应和积极支持。

约谈也提到，各网络游戏企业、游戏账号租售平台、游戏直播平台要提高政治站位、强化责任担当，深刻认识严格管理、防止未成年人沉迷网络游戏的重要性紧迫性。

约谈强调，各网络游戏企业和平台要严格落实通知各项要求，不折不扣执行向未成年人提供网络游戏的时段时长限制，不得以任何形式向未成年人提供网络游戏账号租售交易服务。

此外，要加强网络游戏内容审核把关，严禁含有错误价值取向、淫秽色情、血腥恐怖等违法违规内容，坚决抵制拜金主义、“娘炮”、“耽美”等不良文化。

同时，网络游戏企业和平台要自觉抵制不正当竞争，防止过度集中甚至垄断，把重心放到推动科技创新。要强化“氪金”管控，杜绝擅自变更游戏内容、违规运营游戏等行为，坚决遏制“唯金钱”“唯流量”等错误倾向，下决心改变诱导玩家沉迷的各类规则和玩法设计。要严格管理游戏宣传推广，规范限制明星代言游戏广告，不得为违规游戏提供推广途径。要加强游戏直播管理，禁止出现高额打赏、未成年人打赏等情况。

据报道，中央宣传部、国家新闻出版署将会同有关部门和地方加大督查力度，展开专项检查，近期将上线防止未成年人沉迷网络游戏举报平台，及时受理和处置问题线索，对落实不到位的企业，发现一起严处一起，确保防沉迷工作落到实处、取得实效。

据中新经纬客户端消息，腾讯被约谈后回应，将认真学习约谈精神，在相关主管部门的指导下，从严落实未成年人防沉迷的相关规范和要求，强化内容安全与合规，坚持正确的价值导向，切实保护未成年人身心健康和茁壮成长。

网易则回应，将认真学习并贯彻约谈精神，严格执行监管部门对未成年人防沉迷的相关规定和要求，进一步强化游戏内容审核与管理，坚持正确的价值导向，通过持续的技术创新，推出更多制作精良、思想精深的原创精品，切实引导未成年人健康游戏，推动游戏生态持续向好。

新华社旗下《经济参考报》8月3日发文，将电子游戏比作“精神鸦片”，并点名腾讯《王者荣耀》，称“任何一个产业、一项竞技都不能以毁掉一代人的方式来发展”，“处罚的力度要同步跟上”。该文导致中国国内游戏股股价大跌，其中腾讯股价一度下跌逾10%。

8月30日，中国国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，要求所有网络游戏企业仅可在星期五、星期六、星期日和法定节假日每日的晚上8时至9时向未成年人提供一小时服务，其他时间一律不得向未成年人提供网络游戏服务。在游戏消费限制方面，未满12岁的用户无法进行网络游戏充值。12岁以上的未成年人在消费金额上也有限制。