中国将向阿富汗提供价值2亿人民币物资

中国国务委员兼外长王毅说，决定向阿富汗人民首批捐赠300万剂疫苗，并紧急提供价值2亿元人民币的粮食、越冬物资、疫苗和药品。

据中国外交部网站消息，王毅昨日以视频方式出席首次阿富汗邻国外长会。王毅指出，今天的阿富汗站在历史的十字路口。美国及其盟友仓促撤离，美西方推行的强权政治、军事干涉和所谓“民主改造”以失败告终。但阿富汗仍面临人道、民生以及疫情等严峻挑战，一些国际势力还可能借助政治、经济和金融手段给阿富汗制造新的难题。昨天，阿富汗塔利班宣布成立临时政府，而政权的“临时”性恰恰说明阿富汗的未来还具有很多不确定性。

王毅指出，作为邻国，没有国家比中国更不愿看到阿富汗重陷战乱、再起祸端，没有国家比中国更期盼阿富汗恢复和平、实现发展，应该抓住阿局势由乱及治的关键窗口期，在尊重阿主权独立和领土完整的基础上，对形势发展变化施加正面、积极影响。

王毅强调，要对阿富汗问题历史经纬作出客观评判，要求美及其盟友深刻汲取教训，承担应尽责任。美国及其盟友是阿富汗问题的始作俑者。他们比任何国家都更有义务向阿富汗人民提供经济、民生和人道主义援助。

王毅表示，要引导敦促阿富汗塔利班团结各民族、各派别，搭建广泛包容的政治架构，奉行温和稳健的内外政策，同恐怖势力划清界限，同各国特别是邻国建立和发展友好关系。近期塔利班在建政、反恐、友邻等问题上作出积极表态，中国对此表示欢迎。关键要落实到具体行动中。其中最重要的一是广泛包容，二是坚决打恐。

王毅说，阿富汗邻国应发挥独特作用，既解决自身正当关切，又为阿富汗稳局重建提供良好外部环境，当前阶段可重点开展六方面协调合作。一是帮助阿加强疫情防控。中国决定向阿富汗人民首批捐赠300万剂疫苗，也愿在中国－南亚应急储备库项下，向阿提供更多的抗疫和应急物资。

二是保持口岸开放。阿富汗经贸往来高度依赖陆路口岸，要在确保各国安全前提下，维持同阿富汗的口岸畅通。中方愿积极研究恢复中阿货运班列，支持其他邻国同阿富汗加强通关能力建设。

三是加强难移民管控。美国及其盟友应在解决阿富汗难移民问题上承担主要责任，同时向有条件和有意愿接收阿难民的国家提供必要补偿。

四是尽快提供人道主义援助。根据阿富汗人民的需要，中方决定紧急提供价值2亿元人民币（约4000万新元）的粮食、越冬物资、疫苗和药品。待安全等条件具备后，中方愿帮助阿富汗建设有助于改善民生的项目。

五是深化反恐安全合作。阿富汗局势变化给国际和地区反恐形势带来复杂影响，中国敦促塔利班坚决同所有极端恐怖势力彻底切割，并采取有效措施予以约束打击。

六是开展禁毒合作。近期塔利班方面宣布，阿富汗将不再生产任何毒品。中国对此应鼓励支持，并帮助阿富汗农民开展替代种植，共同消除本地区毒品来源。同时，中方愿同各方采取联合行动打击本地区的跨国毒品犯罪。

王毅最后说，今天的外长会是阿富汗近邻国家合作应对阿局势变化的首次尝试，也标志着阿富汗邻国协调合作机制正式成立。这在当下十分及时，也十分必要。会议将发出阿富汗邻国的共同声音和明确政治信号。中国支持把这个独具特色的机制继续办下去，通过这个平台分享政策主张、协调彼此立场、共同应对挑战。