中国交通运输部：督促网约车平台降低过高抽成比例

中国交通运输部印发通知称，指导督促网约车平台公司科学制定平台派单规则，规范定价行为，完善利益分配机制，降低过高的抽成比例，保障驾驶员获得合理劳动报酬和休息时间。

交通运输部官方微信公号昨天引述《关于维护公平竞争市场秩序加快推进网约车合规化的通知》称，要配合相关部门加大双随机检查工作力度，依法严厉查处低价倾销、大数据杀熟、诱导欺诈等违法违规行为，推动形成统一开放、竞争有序的市场体系。

文章称：“近期，部分网约车平台公司招募或诱导未取得许可的驾驶员和车辆‘带车加盟’，开展非法营运，严重扰乱公平竞争的市场秩序，影响行业安全稳定。”

通知指出，各地交通运输主管部门要进一步提高政治站位，充分认识网约车合规化对维护公平竞争市场环境的重要意义，并压紧压实企业依法合规经营主体责任，积极推进市场主体多元化，为各类市场主体创造广阔的发展空间。

通知并明确，网约车平台公司即日起不得新接入不合规车辆和驾驶员，并加快清退不合规的驾驶员和车辆；综合运用线上线下等各种手段，加大对网约车非法营运的打击力度，持续保持高压态势。

同时，要制定网约车合规化工作方案，明确目标，细化举措，切实推进合规化工作。

通知称，从2021年9月起，交通运输部将每月公布36个中心城市网约车合规率情况。对因许可办理拖延等问题导致符合条件的车辆和驾驶员未能合规化的城市，交通运输部将向社会公开城市名单。

据路透社报道，中国交通部等五部门早前对美团出行、高德、滴滴出行等11家网约车平台公司进行联合约谈，要求各平台公司要检视自身存在的问题，立即整改不合规行为，要求平台坚守依法合规经营底线。

中国应急管理部、公安部等三部门等也联合召开重点平台经济企业安全生产和劳动权益保障宣贯会议，要求优化平台算法，不得制定损害劳动者安全健康的考核指标。大型网络餐饮平台--美团及美团配送，阿里巴巴集团及盒马鲜生、饿了么，以及达达集团等平台企业参会。