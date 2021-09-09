香港“80后”打疫苗抽中千万港元豪宅

香港一名“80后”幸运儿在“打针送楼”大抽奖中，抽走观塘“凯汇”价值约1080万元（港元，下同，187.0万新元）住宅单位的终极大奖。

据大公报报道，观塘“凯汇”豪宅由身份证号码“Z710”字头持证人捧走，估计是一名“80后”。主办方信和集团旗下黄廷方慈善基金、华人置业集团将送出第二个“凯汇”单位供抽奖，但前提是本月底前有500万人接种疫苗首针，现今距离目标仍欠72万人。

香港商界响应政府呼吁鼓励接种疫苗，纷纷推出大抽奖活动，以信和集团旗下黄廷方慈善基金、华人置业集团的大抽奖送出价值千万元的观塘凯汇一房住宅单位最为哄动，另有20份各10万元的预付卡签账额或信用卡免找数签账额奖品，第一轮抽奖于9月1日截止，逾250万人登记。

主办方昨日举行抽奖仪式，以专业电脑系统随机抽出及公布21名得奖者。

信和集团副主席、黄廷方慈善基金董事黄永光表示，希望延续疫苗接种良好进展气势，期待9月底前达到超过500万香港人口接种疫苗的目标。

身兼中国全国人大常委会委员的谭耀宗说，若香港防疫抗疫工作做得好，就有条件与内地商讨通关。他说，没有听闻具体的接种率指标，但若接种人数高，是很好的通关理由，若有500万人接种是相当好的数字。