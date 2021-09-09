俄媒称中国俄罗斯受邀出席阿富汗新内阁就职礼　

中国、俄罗斯、巴基斯坦以及伊朗等国，已受邀出席阿富汗新内阁就职典礼。

俄罗斯卫星通讯社今天凌晨在官网发出上述消息，并引述消息人士说，阿富汗新内阁的就职典礼定于来临周六（9月11日）举行。

这项消息至今还没得到中国证实。

据报道，俄罗斯联邦委员会主席马特维延科表示，俄罗斯很可能会派大使级代表出席阿富汗新政府的就职典礼。

周二早些时候，塔利班公布了阿富汗临时政府的名单——其中被联合国列入恐怖主义黑名单的阿洪德为代总理，美国通缉的头号恐怖分子哈卡尼任代理内政部长。

美国对阿富汗临时政府名单表示关注。美国国务院说：“我们注意到，名单完全由塔利班成员与他们的亲密伙伴组成......我们也对其中一些人的关系和过去的记录感到关切。”

白宫发言人普萨基重申，美国不急于决定是否要承认阿富汗新政府。“这真的取决于塔利班的行动。全世界都在等着看，包括美国。”

另外，美国总统拜登周二被问及是否担心中国会资助塔利班时回应，他认为中国将尝试同塔利班达成相关协议。“中国与塔利班之间存在实在的问题。因此，我敢肯定，他们会努力与塔利班达成某种安排。巴基斯坦、俄罗斯和伊朗也会如此。”

美国和七国集团盟友同意对塔利班采取协同的立场，美国也已阻止塔利班获取阿富汗的储备，以确保塔利班遵守尊重女权和国际法的承诺。但专家指出，如果获得中俄或其他国家的资助，这些经济筹码将无法起到太大作用。