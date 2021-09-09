中国商人对华出口海洋技术设备在美判刑

中国商人覃树人（Shuren Qin）承认非法向中国出口可用于监听水下声音的美国海洋技术设备后，9月8日在波士顿被判处两年监禁。这种被称为水听器的设备可用于潜艇战。

据美国之音报道，位于波士顿的美国地区法院法官卡斯珀（Denise Casper）宣布了量刑裁决。检察官曾要求判处覃树人七年半监禁。覃树人还必须缴纳2万美元（2.69万新元）罚款。他的认罪是有条件的，允许他就卡斯珀法官做出的不排除对他不利的证据的裁决提出上诉。

45岁的海洋生物学者覃树人在2018年受到指控。他被捕后已在狱中度过了三个月。

辩方律师说，覃树人于2005年在中国建立了领海海洋仪器有限公司，向科研人员提供海洋研究设备，并作为永久居民于2014年携家移民美国。

检方说，在2015年到2016年期间，覃树人欺瞒了一家美国供应商，在没有获取出口许可的情况下，向中国西北工业大学出口了水听器，该校是参与研究水下无人潜航器的中国军事研究机构。辩方律师则说，该产品也有民用科研用途，覃树人当时并不知道该校有将产品挪作它用的意图。

他的律师席尔瓦（Sara Silva）说：“这些不是顶级机密技术。”

覃树人居住在马萨诸塞州波士顿附近的韦尔斯利。他今年4月对10项指控承认有罪，包括串谋违反出口管控、签证欺诈、洗钱和走私。

检方最初还指控覃树人出口无人水面载具和机器人小船并指称他向中国政府控制的实体提供了价值800万美元的物品。但覃树人最后只对有关价值10万美元的60部水听器的指控承认有罪。