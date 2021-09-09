习近平就朝鲜国庆73周年向金正恩致贺电

中共总书记、中国国家主席习近平今天（9日）就朝鲜国庆73周年向朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩致贺电。

据新华社报道，习近平在贺电中说，朝鲜民主主义人民共和国成立73年来，朝鲜劳动党团结带领朝鲜人民不懈努力，推动社会主义事业取得巨大成就，“作为同志和朋友，我们对此感到由衷高兴。”

习近平说，朝鲜人民正全力推进经济社会发展，相信在以金正恩为首的朝鲜劳动党中央坚强领导下，朝鲜人民一定能把国家建设得更好。

他还说，中朝传统友谊历久弥坚，近年来他同金正恩保持密切沟通，引领中朝关系稳步向前发展，为中朝传统友谊增添了新内涵。

习近平强调，他高度重视中朝关系发展，愿同金正恩一道努力，推动两国友好合作关系行稳致远。

另据韩联社引述朝中社报道，俄罗斯总统普京今天也向金正恩致贺电，普京在贺电中说，俄朝两国关系基于友好和相互尊重的良好传统，相信两国将共同努力进一步发展在多领域的建设性双边对话与合作。

他说，这无疑符合俄朝两国人民的利益，将为维护朝鲜半岛和整个东北亚地区安全和稳定作出贡献。

此外，越共中央总书记阮富仲、越南国家主席阮春福、古巴国家主席迪亚斯-卡内尔、黎巴嫩总统奥恩、老挝国家主席通伦也向朝鲜致贺电。

报道还说，朝鲜今天在平壤金日成广场举行了一小时左右的阅兵式庆祝国庆73周年，但阅兵式时长和规模均不及往年。