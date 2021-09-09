中国工业生产者出厂价格再大涨至13年高点

中国工业生产者出厂价格（PPI）涨幅8月份升至13年高点，尽管政府采取了措施遏制价格的上涨，但大宗商品价格依然保持在高位。

据彭博社报道，中国国家统计局周四发布的数据显示，8月份工业生产者出厂价格同比上涨9.5％，高于7月的9％。居民消费价格（CPI）同比上涨0.8％，低于7月的1％。接受彭博调查的经济学家此前预计，两者涨幅将与7月份持平。

大宗商品价格上涨是今年中国PPI上涨的主要推动因素，尽管政府采取了增加供应和打击囤积居奇等针对性措施遏制价格快速上涨，但到目前为止效果有限。

PPI飙升对企业前景的影响各不相同。消费品生产商和其他下游制造商的利润受到挤压，而原材料生产商等上游行业则在受益。

中国央行认为经济中的通胀压力可控，上月表示PPI走高可能是阶段性的。在新的疫情出现后，经济复苏势头最近也有所下降，加剧了通胀的下行压力。

消费者价格涨幅8月份保持在低位，部分原因在于政府上个月出台了遏制德尔塔变种蔓延的限制措施后，消费者支出表现低迷。非食品CPI同比上涨1.9％。

猪肉价格8月份继续大幅回落，推动食品价格指数录得2017年以来最大降幅。扣除食品和能源价格的核心CPI上涨1.2％。

经济学家认为，虽然消费者价格上涨压力温和为加强政策支持提供了空间，但本周强劲的出口数据和央行官员的讲话表明，短期内进一步实施宽松的可能性较小。