劳荣枝三罪并罚 被判死刑

身负七条人命，潜逃20年的中国女逃犯劳荣枝被判处死刑。

据新华社报道，江西省南昌市中级法院今日对劳荣枝故意杀人、抢劫、绑架案进行一审公开宣判。以劳荣枝犯故意杀人罪、抢劫罪、绑架罪，数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

经审理查明，被告人劳荣枝与法子英（已另案判决）系情侣关系。1996年至1999年间，二人共谋并分工，由劳荣枝在娱乐场所从事陪侍服务，物色作案对象，由法子英实施暴力，先后在江西省南昌市、浙江省温州市、江苏省常州市、安徽省合肥市共同实施抢劫、绑架、故意杀人四起。案发后，劳荣枝使用“雪莉”等化名潜逃，并于2019年11月28日被公安人员抓获归案。

法院经审理认为，劳荣枝伙同他人故意非法剥夺被害人生命，其行为已构成故意杀人罪；以非法占有为目的，采取暴力、威胁手段抢劫被害人财物，其行为已构成抢劫罪；以勒索财物为目的绑架被害人，其行为已构成绑架罪。劳荣枝在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。

法院认为，劳荣枝故意杀人致五人死亡；抢劫致一人死亡，抢劫数额巨大，并具有入户抢劫情节；绑架致一人死亡，勒索赎金7万余元，犯罪情节特别恶劣，手段特别残忍，主观恶性极深，人身危险性和社会危害性极大，后果和罪行极其严重，不足以从轻处罚，遂作出上述判决。

一审宣判后，劳荣枝当庭表示上诉。

劳荣枝1974年生，原系九江石油化工公司的小学教师。据法子英当年供述，1996年和劳荣枝在南昌杀害了三人（一家三口），之后又在温州杀死两人。加上在合肥犯的案，一共杀害了七名受害者。

