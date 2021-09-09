海通证券被立案调查 股价遭暴击

中国大型券商海通证券周四公告，因在开展西南药业财务顾问业务的督导工作期间未勤勉尽责，涉嫌违法违规，被中国证监会立案调查。

据路透社报道，原上市公司西南药业于2015年完成与哈尔滨工业大学实业开发总公司的重组，后者以所持的哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司股权，认购西南药业非公开发行股份。当年7月，上市公司“西南药业”简称变更为“奥瑞德”。

今年3月，因开展投资顾问、私募资产管理业务过程中未审慎经营、未有效控制和防范风险等违规行为，海通证券被暂停债券投资顾问业务一年。海通证券去年也曾因涉嫌为永城煤电控股违规发行债券提供帮助，及操纵市场等违规行为，被交易商协会开展自律调查。

据第一财经报道，海通证券股价9日遭暴击，一度逼近跌停。截至发稿，跌近8%，报12.62元，市值1649亿元（人民币，下同，343.44亿新元）。

今年以来，海通证券多次因合规问题遭监管“点名”。

8月24日，海通证券收到上海证监局下发的五份罚单，原因系北特科技关联交易牵扯出的五位保荐负责人的履职问题。

今年3月，海通证券、其子公司海通资管及相关责任人员分别收到证监会出具的行政监管措施决定书。公告显示，原因系包括投资顾问、私募顾问、私募资产管理业务在内的多项业务涉嫌违规。

今年1月，因存在违反银行间市场相关自律管理规则的行为，海通证券及相关子公司分别收到交易商协会出具的《银行间债券市场自律处分决定书》，并被责令针对事件中暴露出的问题进行全面深入整改。

海通证券2021年半年报显示，今年上半年实现营收234.71亿元，同比上升31.95%；归母净利润81.70亿元，同比上升49%。截至2021年6月30日，持有海通证券A股户数31.5087万。