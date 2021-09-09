中国外交部驻港公署：收起干预香港事务的黑手

针对美英政府高层相继发文批评港府逮捕香港支联会人员，中国外交部驻港公署今天反驳，并警告“收起干预香港事务的黑手”。

美国国务卿布林肯今天在推特发文指出，香港官员必须终止对具有不同政治观点的个人和公民社会持续威胁。他并说，支联会领导人被捕是出于政治动机，“是当权者公然滥用法律的行为”。

英国外长拉布昨天也在推特发文说，支联会成员被捕一事，显示了北京是如何利用国安法来瓦解香港公民社会和扼杀当地的政治异见。

对此，中国外交部驻港公署以发言人名义在官网发文称，正告美国政客，停止恶意攻击香港国安法和阻挠特区政府依法施政，停止充满意识形态偏见的无端指责，停止企图破坏香港长治久安的政治表演，收起干预香港事务的黑手。

发言人说，支联会有关成员公然对抗法律，警方依法采取执法行动。外交部驻港公署坚决支持香港警方依法履职。

发言人也表示，个别西方政客罔顾事实，颠倒黑白，视国安法为眼中钉、肉中刺，充分暴露他们干扰香港法治、阻挠特区依法施政、破坏香港长治久安的险恶用心。“这是对香港事务和中国内政的粗暴干涉，我们对此表示强烈不满和坚决反对。”

近来屡被中国官媒点名批评的香港支联会，该会副主席邹幸彤和三名常委由于拒绝在限期前向特区政府提交组织的资料，昨天被警察国安处拘捕。

四人皆涉及《香港国安法第43条实施细则》附表五的规定提供资料罪被捕；根据该条文，没有遵从有关提交资料要求的后果，一经循公诉程序定罪，可处罚款10万港元（约1万7300新元）及监禁半年。

香港警方国安处上月去信支联会多名现任常委，要求最迟在前天（7日）交代过去八年大量财政、会议及活动纪录，但支联会表明不会提供相关资料。