艾未未称瑞银行将关闭其基金会账户

中国艺术家艾未未称，瑞士信贷银行将以“犯罪纪录”为由关闭他创建的基金会的银行账户，尽管他从未被判处过有罪。

据路透社报道，现居于葡萄牙的艾未未在网站“Artnet”刊登的一篇评论文章中说，这件事发生在今年春天。

艾未未在一份电子邮件声明中告诉路透社：“瑞士信贷银行最初通知我时称，他们有一项新政策，要终止所有与有犯罪记录的人有关的银行账户。”他还补充说，他的基金会当时被要求在9月前转移这些资金。

艾未未也说，瑞士信贷银行随后在6月24日打电话给他，称银行将“尽快”关闭他的账户。艾未未并引述银行经理说，他早前接受一家瑞士报纸采访时，批评瑞士人民投票赞成更严格的“反移民政策”，是促成其账户被关闭的原因。

艾未未告诉路透社，该账户正在关闭的过程中，目前只能以非常有限的方式使用该帐户。

另据报道，艾未未此前撰文称，因《香港国安法》影响，香港西九文化区的M+博物馆将在开幕展览排除其部分作品。

艾未未向《明报》指出，香港西九文化区管理局没有向他解释原因。

将在11月开幕的M+博物馆是香港营运的公共博物馆。该馆藏品中，艾未未向天安门广场“竖中指”的作品《透视研究：天安门》，早前引发外界争议。有建制派议员批评作品涉嫌违反《香港国安法》。

随后，西九文化区管理局董事局主席唐英年受访时说，M+博物馆没有计划在开馆时展出艾未未的作品。