调查：中国中小学男老师比例逐年下降

教师成为中国热门职业，部分地区师范院校、师范专业录取分数创新高。不过，中小学教师队伍男女比例失衡问题仍在持续。麦可思研究院9月8日发布的一份研究报告援引教育部数据发现，近年来中小学教师队伍中男性教师比例呈现逐年下降的趋势。

据第一财经报道，该报告显示，2019年小学、初中、高中专任教师中，男教师占比分别为29.98%、42.20%、45.27%，相较于2015年分别下降了6.29个、4.27个、3.39个百分点。而且教育阶段的层次越低，男教师比例越低。2019年小学专任教师中，男教师比例不足三成。

在今年中国“两会”上，全国政协常委、民进中央副主席朱永新提交了一份《关于妥善解决中小学教师队伍性别结构失衡问题的提案》。朱永新介绍，调研发现，教师队伍性别结构问题日益突出，男女教师比例失衡问题日趋严重。根据教育部公布的统计数据，2018年中国小学、初中和高中男教师的比例分别为31.25%、43.22%及46.11%，较20年前累计降低了近20个百分点。在发达城市，男教师比例下降更多。

麦可思的报告显示，对近三届从教群体分析可知，中小学男教师的就业满意度持续高于全国本科平均水平，并且稳步提升。2020届从教男生的就业满意度达到75%，比本科平均（71%）高出4个百分点；与2018届从教男生（72%）相比，就业满意度也提升了3个百分点。

哪些原因可能导致中小学教师岗位对男教师吸引力不足？报告进一步对就业不满群体的不满意原因分析后发现，收入低（77%）和发展空间不够（50%）是最主要的两个原因。而且与从教女生相比，这两个原因的比例也明显更高，分别高出8个、6个百分点。

收入方面，数据显示，2020届本科从教男生的月收入为4886元（人民币，下同，1017.22新元），较2018届从教男生月收入（4640元）增长了246元。2020届从教男生比同届中国本科毕业生平均水平低585元。

厦门大学经济学系副教授丁长发分析，教育行业的区域差异很明显。在一线城市和准一线城市，中小学老师工作稳定、体面，薪酬待遇也不错，因此受欢迎。但是相比这些城市的房价水平，中小学教师买房的压力仍比较大，这种情况下，很多大城市里男教师的比例也比较低。

报告指出，本科毕业生从教初期收入不高也和教师职业特点有关，尤其作为公办中小学教师，其收入受到教龄、职称、工作量等多方面因素的影响，新教师在薪资方面难免不具优势。随着中小学教师待遇保障机制的不断完善，以及各地“义务教育教师工资平均收入水平不低于当地公务员平均收入水平”要求的落实，中小学教师的职业吸引力将获得进一步提升。