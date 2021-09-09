中国部分城市发出房价“限跌令”

在中国一线城市纷纷升级调控政策为房地产市场降温的同时，部分三四线城市却正在迎接“逆向”调控，通过制定政策的方式限制房价跌幅。

据21世纪经济报道，下发“限跌令”的就包括江阴市，该市住建局发布《关于进一步促进房地产市场健康稳定发展若干事项的通知》，要求商品住房实际成交价格不得高于备案价格，严禁低价（如低于成本价、变相降价等）倾销、打价格战，坚决杜绝恶性竞争、降标降质、逾期交付等行为。

江阴并非第一座出台“限跌令”的城市。在此之前，昆明、岳阳、惠州、唐山等城市先后出台类似政策。

“限跌令”折射的是部分非热点三四线城市在强调控之下成交持续低迷，而房企在“三道红线”等政策的约束下，资金压力逐渐显现，“以价换量”是他们的对策。但是在“稳房价、稳地价、稳预期”的基调下，“限跌”又是另一道坎，房地产市场也由此进入了双向调控时代。“限跌令”是在“稳地价、稳房价、稳预期”背景下的另类调控政策，其目的同样是防止房价出现大涨大跌。

易居研究院智库中心研究总监严跃进分析，“此类限跌令，是直接对应了房企经营压力增大、市场去库存环境恶化等情况。通过恶意降价进行违规竞争，显然不可行。所以此类严控恶意降价，本身不代表政府不允许房价下跌，而代表不允许借降价来干扰市场秩序。”

在四线城市操盘一个中型项目的李林告诉记者，“现在的市场，能够卖出去就是很好了。我们隔壁项目，差不多快交房了，现在也就卖了几十套。（他们）为什么不降价呢，因为降价了可能会亏很多，更重要的是，降了也可能卖不出去。”

这是许多三四线城市目前的现状。广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉说：“很多项目，特别是资金链紧张的开发商的项目，打折力度很大，对周边项目的定价和营销都造成了影响，导致其他项目也不得不跟随降价，所以就导致地区房价下跌。”

不仅是市场环境不好，房企当前面对的现实压力也不小。同策研究院研究总监宋红卫就分析认为，“降价背后，体现的是房企集中偿债压力较大。根据wind数据，今年房企到期债务规模达到1.2万亿，月均超过1000亿。二季度房地产行业平均负债率为77.85%，较一季度下降1.34%，较2020年下降1.23%。调控的效果开始显现，房企都把降低负债，优化三道红线当做首要战略。”