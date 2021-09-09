法外贸银行不看好中国海外并购前景

法国外贸银行(Natixis)周四发表报告称，中国经济上半年处于快速复苏轨道，但并购交易却未恢复至疫情前的水平。当前的经济环境并不利于中国进行海外并购，且疫情仍然充满不确定性，防疫措施仍然严格，下半年中国的并购活动可能仍难恢复到正常水平。

据路透社报道，报告指出，上半年内地企业利润回升本应有助于并购活动的恢复，但这情况没有出现的主要原因，可能是人员流动的管控和不确定的国际环境；由于不确定性较大，目前难以准确预测现有的调整是趋势性还是暂时性。

欧洲是工业并购的热门地区，但从交易额来看，美国是今年上半年并购交易规模最大的地区，主要由于腾讯参与收购环球音乐（Universal Music）额外10%股权。某程度上，这一交易与欧洲也不无关系，因为环球影城（Universal Studio）是由法国维旺迪（Vivendi）控股。

至于能源行业在中国海外并购中仍然处在较为重要的地位，与中国的海外能源战略相呼应。

报告称，参与海外收购的国企数量略有增加，但每笔交易的平均金额有所减少，使得过去半年国企并购金额的比例下降。因欧美对中国并购的监管和审核更严格，因此国企投资主要集中亚太地区和欧美以外的其他地区。行业层面，国企对化学和材料以及能源行业的投资相对更高，而对消费行业的投资较少。