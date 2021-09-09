蒋万安等加入“战斗蓝” 赵少康正告北京停止挑衅

台湾中广董事长赵少康号召成立的“战斗蓝”成员今早集体亮相，当中包括台湾已故总统蒋经国孙子、国民党立委蒋万安。

综合台媒报道，赵少康在记者会上说，“战斗蓝”要斗的对象是民进党，国民党内就是团结。他强调，不管谁当党主席，“战斗蓝”一定会跟党中央配合，协助党中央，增加国民党的战斗力。“战斗蓝不会是次级团体。”

“战斗蓝”成员除了蒋万安，也包括国民党立委赖士葆，以及国民党台北市议员徐巧芯等数十名立委、议员等各级民意代表。蒋万安早前据报将代表蓝营出征2022年台北市长选举。

赵少康也在记者会上宣读“战斗蓝”的宣言。他表示，专权、沉沦、腐化的民进党正在啃蚀台湾的民主，蓝军如果不能奋力抵抗，拿回执政权，就失去存在的价值。“战斗蓝”要为2022及2024选举的胜选而战，不能让民进党的民粹魔咒继续伤害台湾。

赵少康指出，“战斗蓝”也要正告北京政府，停止军机穿越海峡中线的挑衅，放弃武力攻台的意图，要正视中华民国存在的事实与生存的权利。他强调，武力是不能解决两岸问题的。

对于“战斗蓝”的首场记者会，寻求连任国民党主席的江启臣今天在报章刊登广告。他表示，不认为“战斗蓝”是国民党内次级团体或党中党，国民党就是要战斗，战斗隐含著要团结，支持赵少康号召的战斗精神。

登记参选国民党主席的朱立伦则在面簿发文指出，国民党必须坚持正蓝的思想，“战斗蓝”的精神，共同走向必胜蓝。

今年71岁的赵少康是中国广播公司董事长，曾留学美国深造机械工程学，当过台湾大学副教授和美国企业的亚洲区总经理。31岁从政后历任两届台北市议员、环境保护署署长、三届立法委员。1992年参选立委时获创纪录高票，刮起“少康旋风”，隔年退出国民党创建新党，1994年参选台北市长落败后转战媒体，之后先后主持政论节目《新闻骇客》《少康战情室》，在台湾乃至中国大陆都有许多受众。

今年2月1日，赵少康在国民党上届总统候选人韩国瑜的鼓励下，宣布重返国民党。他原想参选党主席，但因恢复党籍未满一年不符资格而作罢，一周后表态要争取参选2024年总统选举。

