李维嘉代言茶饮品牌跑路 被加盟商堵门维权

一段“多人赴湖南卫视维权，现场大喊：李维嘉，你骗我血汗钱，你良心何在？” 的视频9月8日在网络引发热议。网友透露，湖南卫视主持人李维嘉被骂失德艺人，系因其代言的一家茶饮公司跑路，导致加盟商受骗，无奈之下，加盟商纷纷前往湖南卫视向李维嘉要说法。

据大河报报道，在此次事件中，涉及的茶饮品牌为“快乐方程式”，该品牌关联公司为广州新锐餐饮管理有限公司，该公司成立于2020年8月，注册资本为100万元（20.81万新元）。据“快乐方程式”的宣传海报显示，李维嘉是“快乐方程式”的品牌大使。

记者从企查查上获悉，广州新锐餐饮管理有限公司已被标注为“失信被执行人”“经营异常”。涉及到的高风险提示包括“该企业当前被法院列为失信被执行企业”、“该企业因自身失信被限制高消费”等。此外，“该企业被起诉的立案信息”显示：2021年3月26日到9月6日，该企业被起诉的开庭公告就达13条，案由均为“特许经营合同纠纷”。

被问及品牌翻车，代言人应承担什么责任时，河南大进律师事务所孙兆义分析说，广告主出问题，代言人是否要承担责任需要根据具体情况进行分析。“如代言人直接参与广告主的违法犯罪活动，则代言人与广告主可能涉及共同犯罪；如产品质量问题，因为广告代言而给消费者造成了误导，致使消费者遭受损失或者伤害，这种情况下代言人可能要承担相应的民事赔偿责任，甚至会面临行政处罚。”

对于本次事件中，李维嘉是否要为代言行为承担法律责任，孙兆义表示，要看其是否违反了法律规定。

孙兆义告诉记者，根据广告法的相关规定，广告代言人明知或者应知广告虚假仍在广告中对商品、服务作推荐、证明的，由市场监督管理部门没收其违法所得，并处违法所得一倍以上二倍以下的罚款。

消费者如遇到因明星代言后品牌翻车的情形，品牌代言人可能要与生产商和销售商承担连带赔偿的民事法律责任。消费者可以依据消费者权益保护法向相关职能部门进行投诉举报，也可以向人民法院直接提起民事诉讼要求予以赔偿。

