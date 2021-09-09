恒大据报获允与金融机构重新协商还款安排

中国金融监管部门据报已允许中国恒大与金融机构债权人，就现有融资偿还期限重新进行谈判。

彭博社引述一位知情人士称，在恒大集团发生多笔贷款还本或付息逾期事件后，中国国务院金融稳定发展委员会上月同意了恒大集团与银行协商展期的提议。另有四位知情人士称，恒大集团已联络多家债权银行和信托公司。

目前尚不清楚上述谈判进展如何，以及恒大是否同样考虑就未到期债券谈判展期。

彭博社称，这些最新情况意味着，恒大有望在监管部门的支持下，与债券金融机构就其融资展期或削减利息等安排逐笔进行交涉。

知情人士说，尽管恒大集团的主要债权行上周仍在讨论是否成立债权人委员会以协调还款安排，监管部门和金融机构决定给予恒大更多时间化解其流动性危机，而非立即采取更严厉的措施。

彭博社上月引述知情人士称，民生银行、浙商银行和浦发银行等债权行通过了恒大部分地产项目贷款的展期申请。另据一位知情人士透露，中信信托初步同意为恒大8月末到期的一笔信托贷款延期三个月。

中国央行和银保监会相关部门负责人8月19日约谈恒大集团高管，要求其努力保持经营稳定，积极化解债务风险，维护房地产市场和金融稳定。早前也有报道称，北京要求广东省官员通过“市场化”方式处理中国恒大债务问题。

中国恒大半年报显示，截至6月末公司有息负债总额为5718亿元人民币，存在借款违约风险。中国恒大股价本周跌破3.5港元的发行价，创2015年来新低，旗下境内债券跌势亦加剧。

