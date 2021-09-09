中国加强量化交易审查 部分重量级基金暂停募资

中国证券监管机构警告，电脑驱动的交易可能导致问题后，中国官员正在加强对量化交易的审查。

据彭博社报道，知情人士透露，监管部门本周咨询了一些重量级量化基金关于交易对市场的潜在影响。知情人士又说，此前曾进行过类似的沟通，监管机构目前尚未要求对基金的规模或交易频率进行任何限制。由于讨论非公开信息，消息人士要求匿名。

中国眼下正在加强对从科技到教育等方方面面的监管，以实现“共同富裕”的目标。中国证监会主席易会满周一在一次演讲中表示，量化和高频交易在增强市场流动性和提升定价效率的同时，容易引发波动加剧、有违市场公平等问题。

中国证监会没有立即回应置评请求。

今年早些时候，中国量化对冲基金管理的总资产首次突破1万亿元人民币（约2000亿新元），像灵均投资、九坤投资和浙江九章资产管理有限公司等重量级公司引领推出新产品，以满足不断增长的需求。

灵均投资在回复称，监管机构最近对了解量化交易市场表现出极大的关注和兴趣，但没有详细说明。该公司表示，这对行业有利，它将有更多机会与监管机构就量化交易市场进行沟通并向其报告。

量化对冲基金天演资本回应说，该公司9月7 日暂停新发项目的募集，以寻求更稳定的增长，但未收到任何相关的指引。据其网站称，该公司今年管理的资产增加了两倍，超过300亿元人民币。

7月以来，中国股市的日成交量经常超过1万亿元人民币，引发了人们对根本原因的广泛讨论。

第一财经早些时候报导，在易会满发表演讲之前，进化论资产上周已表示，年内暂停发行新产品。