港媒：中国暂停审批新网络游戏

《南华早报》今天引述知情人士称，中国政府已暂停审批所有新的网络游戏。

知情人士说，这项决定是在昨天中宣部、国家新闻出版署等部门约谈腾讯和网易代表时披露的。

《南华早报》也引述参与此次约谈的人士透露，新游戏的审批将“暂时”搁置，因当局首先是要减少中国新游戏的数量。这位知情人士并形容，当局今年上半年新游戏的审批“有点过于激进”。目前尚不清楚新游戏审批的暂停令将持续多久。

据报道，负责审批游戏的国家新闻出版署，还没有发出8月份获批的游戏名单，这打破了其自2019年5月以来，每个月中旬或月底公布新授权游戏的惯例。中国于2018年曾经暂停网络游戏审批长达九个月.

据新华社报道，中宣部、国家新闻出版署有关负责人会同中央网信办、文化和旅游部等部门，昨天约谈腾讯、网易等重点网络游戏企业和游戏账号租售平台、游戏直播平台，要求落实近期发布的严格限制未成年人网络游戏时段时长的规定。

此外，约谈也提到，要加强网络游戏内容审核把关，严禁含有错误价值取向、淫秽色情、血腥恐怖等违法违规内容，坚决抵制拜金主义、“娘炮”、“耽美”等不良文化。

同时，网络游戏企业和平台要自觉抵制不正当竞争，防止过度集中甚至垄断，把重心放到推动科技创新。