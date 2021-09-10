港支联会七人今将出庭面控

香港支联会公布，律政司起诉七名成员，包括主席李卓人。这七人将在今早（9日）出庭面控。香港警方也宣布，冻结支联会约220万港元（37万新元）的资产。

支联会昨晚在面簿上公布，他们收到警务处通知，了解到律政司正式起诉支联会和七名成员。李卓人、两名副主席何俊仁和邹幸彤，以及支联会面对煽动颠覆国家政权的指控。

邹幸彤也连同四名常委梁锦威、徐汉光、邓岳君和陈多伟被指没有提供国安处所要求的资料。

邹幸彤、梁锦威邓岳君和陈多伟因拒绝在限期前向特区政府提交组织的资料，前天被警察国安处拘捕。消息人士称，委徐汉光则是在昨天被捕。李卓人和何俊仁早前因组织非法集结而入狱，目前正在服刑。

香港警方昨天在官网发出的新闻公告中说，国安处前天和昨天以涉嫌犯下《香港国安法》相关罪行拘捕六男一女，年龄介于36至71岁，全部是支联会成员。

警方证实，国安处昨天持法庭庭令，在该会会址和仓库进行搜证，并起获一批涉案物品，包括文件、电脑及宣传物品。

国安处人员昨天带着梁锦威到支联会旗下的“六四纪念馆”进行搜查，带走大批展品、书籍、展板，整个行动前后达四小时。

警方也说，国安处以没有遵从通知规定提供资料罪，起诉被捕的四男一女，而这名女子也与另外两名被捕男子和支联会，被起诉违反《香港国安法》的煽动他人颠覆国家政权罪。