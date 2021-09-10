中国史无前例地投放储备石油平抑价格

中国史无前例地对全球石油市场进行了干预，首次从战略储备中释放原油，并且其目标明确地指向降低石油价格。

据彭博社报道，中国国家粮食和物资储备局当地时间周四晚间声明，已利用其庞大的石油储备来“缓解型企业的原材料价格上涨压力”。该声明没有提供更多细节，但知情人士透露，声明所指的是政府7月中旬投放的数以百万桶的石油。

储备局还介绍，实施国家石油储备常态化轮换，是发挥储备市场调节作用的重要途径。这表明其可能会继续投放石油。储备局还称，通过公开竞价销售向市场投放国家储备原油，将更好地稳定国内市场供需，有力保障国家能源安全。

彭博社的报道称，中国投放国家石油储备正值其国内能源成本飙升之际，不仅是石油，煤炭和天然气价额也大幅上涨，还有一些省份出现了电力短缺，导致一些工厂减产。通胀也在快速上升，成为中国政府一个头疼的政治问题。

中国是世界上最大的石油进口国，根据Energy Aspects Ltd.的数据，在过去十年中该国已建立了2.2亿桶的庞大石油储备。这一储备不同于美国和欧洲的战略石油储备，后者只能在供应中断和战争期间使用。中国则暗示愿意利用其储备石油来影响市场。

前白宫高级政策顾问，现在在华盛顿经营咨询公司Rapdan Energy Group的麦克纳利（Bob McNally）说：“这是一个非常直白的声明，表明其有意使用储备石油来帮助国内炼油商抑制油价。”

此前，中国的工业生产者价格涨幅飙升至13年高点，而且就在一个月前，由于美国国内汽油价格上涨，白宫公开要求OPEC增加原油产量。北京和华盛顿的行动表明，全球最大的两个能源消费国认为，每桶70美元至75美元是油价的红线。此外，飓风艾达也导致美国一部分原油产量停产，影响到了对中国国际石油化工联合有限责任公司的供应。

截至周四下午，伦敦市场布伦特原油期货基本持平，早些时候一度下跌1.9％。

中国一段时间以来也在从其战略储备中释放其他大宗商品，包括铜、铝和谷物。以往中国政府很少证实这些消息，导致这些消息往往只能通过交易员之间的讨论渗透到市场。许多人认为此次公开发表公告是为了使其影响最大化。

周四的声明首先表示，投放储备石油是在“国务院批准”的情况下进行的。

由于没有关于未来投放储备石油的细节，交易员和咨询机构都只能猜测北京方面会采取什么行动。咨询公司Energy Aspects的联合创始人阿姆里特·森（Amrita Sen）介绍，中国今年夏季投放了2000万至3000万桶石油，今年进一步投放的规模不太可能超过1000万至1500万桶这个区间。

中国利用战略储备来平抑价格的效果喜忧参半。往往是在投放储备之际，尤其是在公开确认的情况下，价格会大幅下跌，但跌势往往难以持久。

荷兰合作银行大宗商品策略师菲茨莫里斯（Ryan Fitzmaurice）说：“中国此举无疑是为了缓和石油进口成本上升带来的价格上行压力，但此举不太可能产生预期的效果。首先，这显露出了其对金融石油市场的脆弱性，更重要的是，这些供应还不足以改变市场格局。”

另据路透社报道，油价周四跌至两周最低，美国上周原油库存降幅小于预期，且美国公债上涨，因投资者寻求更安全资产。

震荡交投中，布兰特原油期货下跌1.15美元，或1.6%，结算价报每桶71.45美元。美国原油期货下跌1.16美元，或1.7%，结算价报每桶68.14美元。两大合约结算价均创8月26日以来最低。

Again Capital LLC合伙人基尔达夫（John Kilduff）表示，“30年期美债标售表现惊人，得标利率创1月以来最低，这给（石油）市场造成严重恐慌，看起来像是资金涌向避险资产。”