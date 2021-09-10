在华美企希望习拜举行峰会 取消贸易壁垒

最新调查显示，在华的美国公司希望美国总统拜登和中国国家主席习近平能在今年会晤。他们期望能摆脱特朗普时代设立的贸易壁垒。

据彭博社报道，中国美国商会周五发布的一项调查显示，逾60％接受调查的会员认为有必要为企业高管及其家人恢复例行签证服务。另有47％的人希望取消关税，超过四分之三的公司抱怨贸易战期间采取的措施正在影响其业务。

不过，调查结果表明，企业认识到先要改善两国关系。尽管拜登去年11月击败了前总统唐纳德·特朗普，但中美关系依然紧张。大约54％的受访者呼吁让“政府间沟通规范化”以重建两国关系，38％的受访者希望拜登和习近平今年举行峰会。

虽然商会没有披露上个月参与调查的125家公司的名称，但其会员包括一些美国最知名品牌的中国分支机构，例如波音公司、可口可乐以及华特迪士尼公司。

中国美国商会主席吉利根（Greg Gilligan）在声明中说：“美中关系的整体状况对商界来说一直都很重要，会员认为，要恢复两国间的新任，首先就要有具体的结成和行动。”

世界最大两个经济体领导人之间面对面会晤的前景看并不明朗。在北京采取严厉措施防控疫情的情况下，习近平已经有大约600天未曾跨出国门，削弱了他会在即将于纽约举行的联合国大会或于意大利举行的20国集团峰会期间与拜登会晤的希望。

据一位政府官员和资深欧洲外交官的消息，习近平尚未确认是否会出席G-20会议。这位官员表示，根据协议，习近平可能不会亲身出席。

到目前为止，与美国国务卿布林肯和气候特使克里等人的高级别会谈均彰显出分歧，几乎没有取得成果。对特朗普时代关税效力表示怀疑的美国财政部长耶伦据悉正考虑访问中国。

