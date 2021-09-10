中国歼-16国际首秀 比赛不敌苏-30SM

“国际军事比赛-2021”本月4日在俄罗斯闭幕。比赛中，中国派出歼-16参加“航空飞镖”项目，据悉这是歼-16的国际首秀。不过在与苏-30SM的比试中，歼-16仅获亚军，引发军迷对比两机性能的对比。

据新华社报道，“国际军事比赛-2021”“航空飞镖”项目闭幕式暨颁奖仪式9月4日在俄罗斯梁赞州佳吉列沃机场举行，中国空军获得歼击机组、军事运输机组两项冠军，轰炸机组、远程航空兵组两项亚军。

军事科普节目《迷彩虎》发文指，今年的航空飞镖比赛中，中国不仅出动了歼-10B战斗机，还出动了轰-6K、歼-16、运20目前中国空军的绝对主力战机参加比赛。其中，据悉此次歼-16参加俄罗斯举办的航空飞镖是其国外首秀，歼-16战机作为轰炸机组的一员将与俄罗斯的苏-30SM战机在比赛中一展身手。

不过，经过七天的比赛，歼-16哪怕是取得了打靶的最高分，也是屈居于俄罗斯苏-30SM战机获得第二。

苏-30SM战机目前是俄罗斯装备最多的一型战机，相比老式苏-30，苏-30SM战机换装新型的矢量发动机和N-11M无源相控阵雷达，性能有一定的提升，在国际上的定位属于典型的四代战机。

而歼-16作为中国目前最强的非隐形多用途战斗机，一经问世就成为最先进的4.5代战机之一，具有强大的对空对地对海能力，堪称中国空军的全能王。

《迷彩虎》分析说，其实这场比赛不能但看哪一项的的最高分，综合来看。虽然歼-16屈居于俄罗斯苏-30SM战机之后，但是这不是说，苏-30SM战机的性能就领先于歼-16之上了。

此次比赛，歼-16打靶取得满分成绩，在对地攻击方面完全碾压苏-30SM战机。但是在各种低空飞行、导航飞行等其他子项目，由于是客场“作战”，对地形和周边战斗环境的熟悉程度不如俄罗斯飞行员。

此前，美国媒体《军事观察杂志》就曾夸赞歼-16战机的性能远超苏-35，是目前世界上最好的苏霍伊系列战机。