习近平应约与拜登通电话 引诗“柳暗花明又一村”

中国国家主席习近平今早（10日）应约同美国总统拜登通电话。中国央视新闻报道称，双方就中美关系和共同关心的有关问题进行了坦诚、深入、广泛的战略性沟通和交流。美国白宫发表声明称，此次通话旨在确保中美关系不会演变成冲突。

这是两人时隔七个月后再次通话。

据中国央视新闻报道，习近平指出，一段时间以来，美国采取的对华政策致使中美关系遭遇严重困难，这不符合两国人民根本利益和世界各国共同利益。中美分别是最大的发展中国家和最大的发达国家，中美能否处理好彼此关系，攸关世界前途命运，是两国必须回答好的世纪之问。中美合作，两国和世界都会受益；中美对抗，两国和世界都会遭殃。中美关系不是一道是否搞好的选择题，而是一道如何搞好的必答题。

习近平强调，中国古诗曰：“山重水复疑无路，柳暗花明又一村。”中美自1971年双边关系“破冰”以来，携手合作，给各国带来实实在在的好处。当前，国际社会面临许多共同难题，中美应该展现大格局、肩负大担当，坚持向前看、往前走，拿出战略胆识和政治魄力，推动中美关系尽快回到稳定发展的正确轨道，更好造福两国人民和世界各国人民。

习近平阐述了中国在气候变化等问题上的立场，强调中国坚持生态优先、走绿色低碳的发展道路，一直积极主动承担同自身国情相符的国际责任。在尊重彼此核心关切、妥善管控分歧的基础上，两国有关部门可以继续接触对话，推进在气候变化、疫情防控、经济复苏以及重大国际和地区问题上的协调和合作，同时挖掘更多合作潜力，为两国关系增添更多积极因素。

双方一致认为，中美元首就中美关系和重大国际问题深入沟通对引领中美关系正确发展非常重要，同意继续通过多种方式保持经常性联系，将责成双方工作层加紧工作、广泛对话，为中美关系向前发展创造条件。

美国白宫则在官网发布的声明中说，两人进行广泛且具有战略性质的讨论，范围包含两国利益趋同与出现分歧的课题，并同意公开且坦率地应对这些课题。两人也就美中为确保两国竞争不会演变成冲突所要负起的责任展开讨论。

白宫称，此次讨论属于美国持续负责任地管理美中竞争的一部分。拜登也强调美国有意看到印太地区和世界和平、稳定和繁荣。

另据路透社报道，美国一名高级官员表示，拜登在通话中向习近平传达的信息是，美国希望双方“保持竞争动态，并确保未来不会陷入任何意外冲突的情况”。