周小川：传统监管不足以应对洗钱活动

中国央行原行长周小川指出，要考虑降低新技术运行带来的洗钱、恐怖融资等风险。年来传统的监管手段已不足以应对日趋复杂的洗钱活动。

据《新京报》报道，周小川10日在中国数字金融论坛上说：“以反洗钱为例，近年来传统的监管手段已不足以应对日趋复杂的洗钱活动，例如匿名性使资金的来源和流向难以追踪，利用系洗钱的风险屡禁不止。与此类似，有一些媒体已经报道过，关于暗网和深网上的许多数据交易，包括毒品交易、贩卖假证件、人口贩卖、非法赌博，这些都是应该严加管控的。”

周小川指出，在监管上利用新兴的数字化技术，能够在反洗钱的客户识别和非法交易等方面发挥更重要和关键的作用。监管机构和反洗钱义务主体要通过新的技术手段强化监管和履行反洗钱义务，这也是未来的发展趋势。应强化监管科技应用实践，积极利用大数据、人工智能、云计算等技术丰富金融监管的手段，提升跨行业、跨市场交叉风险的甄别、防范和化解能力。

他还指出，数字金融在为金融消费者带来便利的同时，也暴露催生了不少的问题。

他说：“比如一些平台科技公司利用数字金融创新的口号，违背了合规性、正当性和风控的条件下，通过互联网渠道开展金融业务，有些业务从功能上讲，它的金融属性并没有改变，从事这种中介金融服务的业务实质也没有改变，这就可能带来公平竞争的问题和金融稳定方面的风险。因此，在鼓励数字金融发展的同时，应该坚持金融服务业持牌经营的原则，持牌的基本条件包括：资本的充实、抗风险能力、专业人员以及对规则的了解。”