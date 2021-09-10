王瑞杰：亚细安和中国应探讨推动国际陆海贸易新通道相关合作

亚细安和中国可探讨如何推动国际陆海贸易新通道相关合作，以及恢复双方间航空运输，增强贸易联系与人员往来，助力区域经济复苏。

新加坡副总理王瑞杰今早透过视频，在第18届中国—东盟（新加坡称亚细安）博览会开幕式上致词时指出，中新（重庆）战略性互联互通示范项目旗下的国际陆海贸易新通道，有潜力成为惠及本区域的另一条贸易路线。

王瑞杰回忆他在2019年访问重庆时，亲眼看到陆海新通道构成的广泛网络和具备的巨大潜力。他说，通道更直接地联系中国西部与东南亚，节省了运送货物和提供服务的时间和成本。

在冠病疫情肆虐的背景下，陆海新通道去年的贸易量依然同比增长30％。王瑞杰说：“我们应该乘胜追击，延续这个增长势头。”

王瑞杰也提议恢复亚细安各国与中国之间的航空联系，进一步放宽彼此的航空运输协定，加强区域连通性。他说，在后疫情时代，航空旅行将和过去截然不同，但维持紧密的航空联系，对于经济复苏以及加深各国人民之间的相互了解依然至关重要。

除了王瑞杰，马来西亚首相依斯迈沙比里、泰国首相巴育、柬埔寨首相洪森等亚细安国家领导人也将透过视频致词，包括新加坡驻华大使吕德耀在内的亚细安驻华使节则到广西南宁参会。

除了王瑞杰，马来西亚首相依斯迈沙比里、泰国首相巴育、柬埔寨首相洪森等亚细安国家领导人也透过视频致词，包括新加坡驻华大使吕德耀在内的亚细安驻华使节则到广西南宁参会。