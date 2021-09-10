河南最大房企建业向政府求援

“河南王”建业地产向政府发出的求援信流出，引发资本市场担忧，股价和美元债双双下跌。

据界面新闻报道，一份9月9日流传的《关于企业出现重大风险和危机并请求帮扶救援的报告》显示，在7月份河南出现的汛情和疫情影响下，建业集团直接经济损失、经营性损失、运营性损失等累计超过50亿元（人民币，下同，约10亿新元）。建业面临大批人员失业的风险、导致银行失信的风险、可能引发严重社会后果、可能对资本市场产生不利影响、可能引发全国性的消极反响。

面对罕见的困难、风险和危机，建业集团恳请河南省委、省政府协调有关市县区，尽快偿还多年来由于各种原因拖欠建业的各类款项，超过50亿元；同意由于汛情、疫情造成企业出现巨额减收，减免和缓交增值税、所得税；允许建业部分在建工程延期交付；部分土地款可延缓支付半年到一年。

针对这份援助报告，建业方面回复称，援助报告是真实的。

按照上半年的常规经营表现，建业原本并无向政府求助的想法，也没有此必要。基于河南省“万人助万企”活动正在全省范围内如火如荼地展开，帮助企业解决生产经营中遇到的困难和问题的大背景，在百年一遇的水灾和新冠疫情双重叠加的时期，建业向政府递交了报告。《报告》中不仅真实反映了企业面临的困难，更提出了为企业提供相关帮扶政策的建议。

与援助报告一起流传的是一纸《领导批示誊清》，这份流传的文件显示，2021年8月15日，河南省长王凯在建业集团《关于企业出现重大风险和危机并请求帮扶救援的报告》上作出批示。

对此，建业方面表示，“关于互联网上流传的文件，并非为我公司文件，也非我公司途径流传，故无法针对文件如何流传进行任何解释或说明。”

今年的“7·20”水灾让河南多个城市的的生产经营陷入停摆，涝灾后，河南又陷入疫情困境中，生产经营再度被耽搁。

根据建业方面的表述，受水灾和疫情冲击，建业旗下多个项目和业态受到不同程度影响。

一方面，水灾和疫情影响了建业住宅项目的施工、销售进度。部分在建楼盘在洪水中受到不同程度的损坏，工期被拉长。另一个被严重冲击的是文旅业态，灾情加疫情阻断了客流。此外，一些先期高投入的项目被水灾彻底破坏。如足球小镇受灾严重，设施道路完全冲毁，向政府求援及时修建道路桥梁。我们希望政府出台相关政策延期交付豁免，并希望在税收减交免缓、催收土地欠款等方面，能够一并得到解决。

建业集团称：“面对河南省因灾情疫情的双重压力，我们把问题想得更大一些，把困难估计得更充分一些。”

在河南省长王凯批复建业的求援报告三天后，8月18日，河南省办公厅印发了《河南省支持企业加快灾后重建恢复生产经营十条措施》，即俗称的“金十条”。

“金十条”中七条都曾在建业的报告中出现。如加快退税和依规缓税、缓缴社会保险费、支持企业技术改造、顺延房地产项目交付期限、加快清理政府欠款等，随后政府职能部门以十条措施为抓手，积极落实帮扶政策。

建业回复称，随着河南省疫情迅速控制和各级政府落实灾后重建恢复政策，目前，建业多数业态和业务已恢复到正常经营状态，正在加速回暖。

在房地产销售方面，数据显示，8月建业地产销售额52.6亿元，同比持平；单月实现回款45.4亿元，同比持平。8月份，中原建业新签约项目6个，同比增加20.0%；新签约面积59.5万平方米，同比增加23.5%；9月4日，“只有河南”和“电影小镇”正式开园，均已恢复汛前运营状态；全省8家建业大食堂、10家建业酒店、7家商场、4家绿色基地均已复工复产。

截至8月底，建业地产的物业合同销售总额约386.30亿元，同比持平。

在年度销售业绩方面，8月25日，建业地产在中期业绩会时已对外公布，因主要受河南此前洪灾影响，决定将其2021年合约销售目标由原定的800亿元下调至700亿元。

下调年度销售目标，对于建业地产而言，也是压力所致。同时在债务方面，这家河南最大的地产公司也面临着流动性压力。

根据建业地产的半年报显示，截至上半年末，其净负债率为92.6%，非受限现金短债比为1.93，但剔除预收账款的资产负债率为87.2%，超出“三条红线”阀值，并未转为安全的“绿挡”房企。

虽然建业的经营状况有所恢复和缓和，但已经影响资本市场的信心，其美元债出现下跌。9月9日，彭博数据显示，建业地产2022年8月到期票息6.875%的美元票据，每1美元的面值买价，跌到了4.4美分-81.2美分。

面对资本市场的担忧，建业地产在9月9日通过回购美元债来提振价格。根据建业公告，建业地产于当天从公开市场上购回部分2023年票据，本金总额为270万美元，占2023年票据初始本金总额约1.35%。

建业方面表示，将继续监察市场状况及其财务架构，并可能于适当时候进一步购回其优先票据。

建业地产向资本市场的回复暂时并未起到积极作用，9月9日当天股价依然下跌5.39%，收于1.58港元/股，最新市值仅46.88亿港元。