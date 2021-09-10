消息：蔚来或推迟香港IPO至明年

多位知情人士称，中国电动汽车巨头蔚来汽车可能将香港上市计划推迟到明年。

综合新浪科技与彭博社报道，今年3月，蔚来汽车申请在香港第二次上市。而知情人士昨天称，在2022年初之前，蔚来汽车不太可能登陆港交所。原因是蔚来汽车收到了港交所对其结构方面的询问，包括2019年设立的用户信托。

与此同时，蔚来汽车周三宣布，计划出售多达20亿美元（26.8亿新元）的美国存托股（ADS）。另一位知情人士称，考虑到香港上市计划的推迟，此次出售ADS使蔚来汽车能够迅速筹集资金。

知情人士表示，相关商议仍在进行中，蔚来汽车也有可能放弃香港上市计划。对此，蔚来汽车和港交所代表均拒绝发表评论。

为了成为第一家走出中国的高端电动汽车厂商，蔚来汽车自称是一家“用户企业”，打造一个专门的客户群，并通过从服装到健身器材等各种生活方式产品从忠实粉丝那里赚取收入。

据蔚来汽车的一份备案文件显示，2019年，该公司CEO李斌将5000万股公司股票转移给了一家蔚来汽车用户信托基金，让客户“有机会讨论和建议如何使用这些股票带来的经济效益”。但同时，李斌保留这些股份的投票权。

但在另一方面，蔚来汽车的安全隐患近日成为不少客户的关注焦点。一名31岁企业家8月12日驾驶蔚来汽车，在沈海高速涵江段发生致命车祸，有消息指他开启自动驾驶辅助功能后导致追尾。

在此之前的7月30日上午，上海市浦东新区临港大道发生一起严重交通事故，一辆蔚来EC6撞击石墩后车辆损毁严重并发生自燃，车主不幸遇难。