瑞银：中国消费开支未来10年料急增

投行瑞银发表报告预期，未来10年中国将占全球消费更大的份额，到2030年可达到美国现在的水平，即超过17万亿美元(22.79万亿新元)；这意味着未来10年内地单是家庭消费增长将达6万亿美元(不计政府开支)。

据路透社报道，报告预期中国未来10年将为全球消费增长贡献约27%，于2030年占到全球消费开支约17%的份额（2019占比为12%）。

报告相信，中国女性赋权（Female Empowerment）的提高和家庭结构的相关变化，可能会对这种消费增长的形态带来重大影响；从该行回归模型和情景分析推算，仅这些因素本身就将使内地家庭消费增长到2030年增加3.3至5.3万亿美元。

报告称，以最乐观推算5.3万亿美元的消费增加值计，八成是由内地女性收入增长带动，单身家庭增加趋势亦带来25%的贡献。

此外，报告指女性赋权、单身家庭上升、家庭人口减少及女性收入增长意味着人均消费开支预算提高，这将会导致租金、奢侈品、宠物、健康食品和旅行、住宿与休闲的需求上升，并可能带动女性在啤酒中的消费增加。

该行预期，女性收入增加并将更多的资金配置于投资，这将有利资产管理及保险板块。在单身家庭比例增加和家庭规模缩小的情况下，人均支出会更高，这将支持奢侈品、健康食品、啤酒、房地产、宠物及汽车的长期需求。

至于财务上更精明的女性加上持续的“国潮”趋势，将有利国内化妆品牌和运动服装。