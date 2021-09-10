中美元首通话提振情绪 人民币汇率上升

中美领导人通话的消息发布之后，境内外人民币周五上午双双升至6.45强方，来到约三个月来窄幅震荡区间的边缘。

据彭博社报道，在岸人民币兑美元在北京时间11时44分，上涨0.14%，报6.4470元，迈向今年6月份来的最强收盘价；离岸人民币涨0.14%，报6.4422元。

美国总统拜登此前致电中国国家主席习近平，表达对北京迄今在与美国官员的接触中缺乏认真态度感到沮丧，并称两国没有理由因竞争而陷入冲突。据中国央视报道，习近平表示，应推动中美关系尽快回到稳定发展的正确轨道。

境内外人民币已经连续三个月大体维持在6.45至6.5的窄区间横盘整理，即便7月底的“监管风暴”和9月的美国非农数据让人民币一度突破区间，但又迅速回归。市场对于人民币汇率的预期愈来愈稳定，美元/在岸人民币一个月期权隐含波动率周五跌至2019年8月以来新低。

德国商业银行经济学家周浩称，两位领导人通话短期有助于风险情绪，不过对人民币的提振能否持续主要看美元走势，以及两国领导人会不会在G20会晤。

境内外人民币快速走升后稍稍回吐部分涨幅，多位交易员称，在岸、离岸市场均看到中资大行的美元买盘，减缓了人民币升值速度。

当前市场对于人民币汇率的普遍预期仍是大致稳定，彭博汇总的28家机构的预测中值显示，人民币兑美元汇率年底为6.45。

美国银行策略师皮龙（Claudio Piron）此前在报告中写道，连续横盘之后人民币可能面临波动风险，货币刺激政策出台应会推动美元/在岸人民币在第三季度末达到6.55元，年底达到6.60元。

彭博行业研究外汇利率策略师赵志轩则认为，中美领导人对话至少对风险胃纳、人民币是个支持；这不代表后面中美在金融、贸易方面的摩擦会消失，人民币估计会在6.4至6.45区间整固，而人民币篮子反而有望往99水平恢复。