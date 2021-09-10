中国住建部：严控新建超高层建筑

中国住房和城乡建设部今天（10日）发布《住房和城乡建设部就<关于加强超高层建筑规划建设管理的通知（征求意见稿）>公开征求意见的通知》（以下简称“通知”），要求严格管控新建超高层建筑，强化既有超高层建筑安全管理。

据澎湃新闻报道，通知称，近年来，一些城市攀比建设超高层建筑，盲目追求高度第一、形式奇特，脱离实际需求，抬高成本投入，加剧能源消耗，加大安全管理难度。

通知要求，各地一般不得新建超高层住宅。城区常住人口300万人口以下城市严格限制新建150米以上超高层建筑，不得新建250米以上超高层建筑。城区常住人口300万以上城市严格限制新建250米以上超高层建筑，不得新建500米以上超高层建筑。

通知要求，各地相关部门审批80米以上住宅建筑、100米以上公共建筑建设项目时，应送当地消防救援机构征求意见，以确保当地消防救援能力相匹配。

通知要求，城区常住人口300万以下城市确需新建150米以上超高层建筑的，应报省级住房和城乡建设部门审查，并报住房和城乡建设部备案。城区常住人口300万以上城市确需新建250米以上超高层建筑的，省级住房和城乡建设主管部门应结合抗震、消防等专题严格论证审查，并报住房和城乡建设部备案复核。