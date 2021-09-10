美官员称拜习通话强调中美既能竞争又可合作

中美两国首脑今早（10日）进行了长达90分钟的通话。美国官员称，总统拜登认为，美中虽是竞争对手，但仍可在各自认为有益处的领域展开合作，而双方展开通话，目的就是要强调这一点。

据美国《华盛顿邮报》报道，这名美国官员也透露，拜登周四率先提议与中国国家主席习近平通话，以测试首脑层级的交流，是否会比层级较低的官员来得有效，但他不愿预测两位领导人下来会不会更频密地通话。

此前，中美两国曾派出较低层级的官员，就制定接触规则、避免两国的激烈竞争演变成冲突展开讨论，但上述美国高级官员透露，双方的讨论并未取得任何成果，包括3月份在阿拉斯加举行的会谈，出现美国国务卿布林肯与中国代表官员公开互相指责的混乱场面。

这名因为白宫规定而要求匿名的高官在拜、习通话前说，美国已在多个场合与中国官员接触，尝试推进、制定上述规则，但“不幸的是”，他指中国官员基本上不愿意就这些课题展开认真或实质性的对话，他们的谈话要点更像是为了达到宣传效果，并以中国国内民众为对象。

这名官员在通话结束后透露，双方语气亲切（familiar），并且就多个课题进行坦率的交流。“两人不仅谈到了为什么领导层级的沟通渠道很重要，也谈到他们私下进行谈话的可能性，那会带来不同。过去几个月，我们在互动时遇到的一个挑战是，我们觉得他们在为媒体演出。”